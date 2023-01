Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Esta es la razón de que se supendieran 59 juicios en Almería martes 31 de enero de 2023 , 08:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los abogados de la Administración de Justicia (LAJ) han suspendido el pasado lunes más de 90 actuaciones judiciales, de las cuales 59 han sido juicios o audiencias. La Secretaría Coordinadora de Almería ha confirmado que los servicios mínimos se están realizando sin interrupciones y que se está garantizando el respeto de los derechos fundamentales. Los letrados también se han manifestado frente a la Ciudad de la Justicia de la capital y han colgado sus togas como forma de protesta por el paro que están generando. La semana pasada finalizó la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), la cual provocó la suspensión de alrededor de 240 actuaciones judiciales, de las cuales 130 eran juicios. También se contabilizaron retrasos en el pago de cantidades y suspensiones de subastas. El número de servicios mínimos otorgado en la provincia fue de 20 letrados, un tercio del total de LAJ. Esta huelga fue convocada por tres Asociaciones que representan al Cuerpo: el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINSEJU). Los letrados de la Administración de Justicia han convocado una huelga para reivindicar el cumplimiento de la adecuación salarial de este cuerpo superior jurídico A1, la cual fue acordada por el Ministerio de Justicia en abril del año pasado. Esta reivindicación se produce debido a que desde 2009 los letrados han asumido funciones y competencias antes asignadas a los jueces sin una contraprestación adecuada. Asimismo, se pide que se mejore la calidad del servicio de la Administración de Justicia, destacando que los letrados son los únicos funcionarios de justicia que carecen de negociación colectiva propia a través de sus asociaciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

