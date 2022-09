Almería Ampliar Estas son las novedades en la Escuela Oficial de Idiomas de Almería martes 27 de septiembre de 2022 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la planificación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para el curso 2022-2023 de las escuelas oficiales de idiomas de Andalucía, que ofertarán un total de 68.690 plazas entre las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Andalucía en las que se imparten estas enseñanzas en sus tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Estas plazas tendrán como objetivo principal vincular las enseñanzas de idiomas al ámbito laboral para adaptarlas a la realidad social del momento y favorecer así las posibilidades de empleabilidad del alumnado. De esta manera, las prioridades se han centrado en consolidar la oferta de la modalidad a distancia en sus diferentes idiomas. Se mantiene la organización de estas enseñanzas distribuidas en 8 escuelas oficiales de idiomas y se ha asegurado su oferta en todos los idiomas y niveles ya existentes, aumentándola para dar respuesta a la demanda del alumnado. Así, se han ofertado 1.777 puestos escolares distribuidos en los siguientes idiomas: alemán 180, chino 50, francés 390 e inglés 1.157. Otro de los ejes ha sido afianzar el crecimiento de las líneas de nuevos idiomas y de nuevos niveles autorizadas en cursos anteriores. En concreto, en Almería ha aumentado la implantación en los idiomas español para extranjeros y francés; en Cádiz, en alemán, español para extranjeros y francés; en Córdoba, en chino; en Granada, en italiano; en Huelva, en portugués; en Jaén, en francés e inglés; en Málaga, en francés; y en Sevilla en los idiomas español para extranjeros e inglés. Igualmente, en su apuesta por impulsar el aprendizaje de idiomas, el Gobierno andaluz ha ampliado este curso la oferta de varios centros con la incorporación de nuevos idiomas, como chino en la EOI Sevilla-Macarena, en Sevilla; y en la EOI Xauen de Jaén; el ruso en la Escuela de Puerta de la Mar, en Marbella (Málaga); español para extranjeros en la EOI Corduba, en Córdoba y en la EOI Almonte, Huelva. Las Escuelas Oficiales de Idiomas, además de su oferta general de enseñanzas, cuentan con cursos para la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas. Estos cursos, 88 este año académico, están dirigidos a distintos colectivos profesionales para mejorar sus condiciones de acceso y promoción en el mercado laboral. Las características específicas y tipología de estos cursos (anuales, cuatrimestrales, cuatrimestrales intensivos y cuatrimestrales reducidos) permiten una mayor flexibilidad de aprendizaje y sus contenidos para el alumnado que accede a ellos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.