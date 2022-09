Economía Cuatro empresas de Almería en Fruit Attraction martes 27 de septiembre de 2022 , 19:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las empresa andaluzas contarán con un espacio de networking internacional organizado por Extenda en el Pabellón 9 Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado un espacio de networking en Fruit Attraction, la principal feria internacional del sector en España, que se celebrará del 4 al 6 de octubre en Ifema (Madrid), en el que se promocionarán internacionalmente a las empresas de los sectores de las frutas y hortalizas y de la industria auxiliar hortofrutícola de Andalucía. El sector hortofrutícola es uno de los pilares de la economía andaluza y uno de los mejores valedores de la marca Andalucía en el exterior, pues en los primeros siete meses de 2022 ha vuelto a lograr un récord exportador histórico, con 4.648 millones de euros en ventas y un crecimiento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que mantiene a la comunidad andaluza como líder en exportaciones del sector en España. En este espacio, organizado por la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, las firmas de la comunidad promocionarán su oferta innovadora y de calidad. Esta es la sexta ocasión en la que Extenda organiza la participación de la comunidad en la feria (desde el año 2016),agrupando a nueve empresas productoras andaluzas en el Pabellón 9 de Ifema (stand 9E10). Asimismo, las marcas andaluzas asistentes al certamen también contarán con un espacio organizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, bajo la marca “gusto del Sur” en un año en el que la Junta de Andalucía ha sido designada como región invitada de honor. Fruit Attraction es el mejor escaparate de España para que las compañías muestren su liderazgo en calidad, diversidad e innovación ante los más 80.000 visitantes profesionales que acuden cada año a la cita para establecer nuevas relaciones comerciales o fidelizar sus proveedores. Las empresas andaluzas que apostarán por el comercio exterior de la mano de Extenda en Fruit Attration provienen de Almería (Hortisol, Almagro Nature, BIHOX Agro y Saborum Origen), Granada (Ecotrampa), Huelva (Ecoverfruta), Cádiz (Gofruit) y Sevila ( MSC Invernaderos y Berrydealer). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. La organización ferial ha señalado que Fruit Attraction volverá en esta edición a alcanzar datos de participación similares a 2019, con alrededor de 1.800 empresas expositoras de 52 países, 55.000 metros cuadrados de oferta hortofrutícola y más 80.000 profesionales de 130 países. Según los datos de Extenda, Andalucía lideró las exportaciones nacionales de frutas y hortalizas durante los primeros siete meses de 2022, con unas ventas de 4.648 millones de euros, el 44% nacional, y alcanzando una cifra récord, que supone un 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, registra un superávit histórico de 4.043 millones, lo que quiere decir que vende 7,7 veces más de lo que compra al exterior. De este modo, Andalucía sigue líder por delante de la C. Valenciana, a la que casi dobla en exportaciones (2.424 millones) y que ve bajar sus cifras un 6% (22,8% del total); y de Murcia, que registra 1.922 millones y el 18,1% del total nacional (+2,6%). Estas ventas internacionales han estado protagonizadas, sobre todo, por los productos de la huerta almeriense, con la mitad del total (51%) y 2.347 millones de euros, cifra que supone un alza del 15% respecto al mismo periodo de 2021; seguida por Huelva, con 1.230 millones, el 26,5% y un aumento del 6,5%; y Sevilla, con 331 millones, el 7,1% y un incremento del 7,8%. En cuarto lugar está Málaga, con 280 millones, el 6% del total y una bajada del 3,1%; a la que siguen Granada, con 276 millones, el 5,9% y aumento del 10,5%; Cádiz, con 110 millones (2,4%) y descenso del 16,7%; Córdoba, con 68 millones (1,5%) y bajada del 4%; y Jaén, con 6,4 millones (0,1%) que decrece un 0,6%. Con crecimientos en los diez primeros productos hortofrutícolas, Andalucía vende al mundo principalmente pimientos, con 590 millones de euros, el 12,7% del total, y un aumento del 11,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen las fresas, con 579 millones, el 12,5% del total y subida del 7,8%; y los tomates, con 547 millones (11,8% del total) y un alza del 25,8%. En cuarto lugar están los pepinos y pepinillos, con 416 millones, el 9% del total, y una subida del 41%; seguidos de las frambuesas, con 309 millones (6,7%) y un alza del 10%; melones, sandías y papayas, con 275 millones, el 5,9% y alza del 6,9%; y los dátiles, piña, higos, aguacates, guayabas y mangos, con 268 millones, 5,8% del total e incremento del 1,1%. En octava posición están los calabacines, con 255 millones, el 5,5% y un ascenso del 20,2%; seguidos de los cítricos, con 224 millones (4,8%) y un crecimiento del 9,1%; y los arándanos, con 173 millones, el 3,7% y alza del 6,1%. Frutas y verduras con destino Europa Según los datos de Extenda, Europa es el principal destino de las ventas andaluzas de frutas y hortalizas y en estos primeros siete meses de 2022 con el 99% de las compras, y han crecido ocho de los diez primeros destinos. Lideran, por este orden, Alemania, con 1.429 millones, el 31% y alza del 8,8%; seguido de Francia, con 727 millones, el 15,6% y un aumento del 5,3% con respecto a los primeros site meses de 2021; y Reino Unido, con 588 millones, el 12,7% y una bajada del 5%. En cuarto lugar, están Países Bajos, con 519 millones, el 11,2%, que crece un 20,7%, el segundo mayor del top10; seguidos de Italia, con 203 millones, el 4,4% y un incremento del 7,7%; y sexto es Polonia, con 196 millones, el 4,2% y alza del 15,7%. En séptima posición está Bélgica con 129 millones (2,8%) y un incremento del 23,7%, siendo el mercado que más crece de los diez primeros; y Portugal es octavo con 114 millones (2,5% del total) y un decrecimiento del -1,8%. Cierran el ranking de los diez primeros puestos Suiza (112 millones) que crece un 2% y Suecia (92 millones) que aumenta sus compras de frutas y verduras andaluzas un 16% con respecto a enero-julio de 2021. En este periodo también destacan los crecimientos de República Checa (13º) que con 78 millones crece un 48%; Austria (11º) que con 91 millones registra una subida del 35%; Rumanía (19º) que también crece otro 35% hasta los 20,2 millones; o Noruega (16º), con 29 millones, que ha ascendido un 42%. Extenda con el hortofrutícola En 2021 Extenda organizó acciones internacionales en la que participaron 329 empresas del sector hortofrutícola, el 49% del total de las exportadoras regulares andaluzas en 2021. Estas compañías generaron un total de 1.065 participaciones. Asimismo, de enero a septiembre de 2022, son ya 201 empresas de frutas y hortalizas las que participaron en 172 acciones, destacando la alta asistencia al encuentro con importadores hortofrutícolas en Andalucía (39 firmas) o las participaciones en ferias como Fruit Logistica Berlin (34 empresas) o Biofach (21 compañías). Igualmente, Extenda tiene previsto realizar hasta final de año más acciones específicas para el sector de frutas y hortalizas entre las que destacan misiones directas a Reino Unido e Irlanda, un encuentro en Andalucía con compradores de cítricos procedentes de China o la asistencia a Fruit Logistica Asia.

