Capital Ampliar Este es el nuevo equipo de Gobierno de la alcaldesa Vázquez martes 06 de septiembre de 2022 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado la remodelación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería para "afrontar la recta final de la corporación y los proyectos actualmente en marcha" a consecuencia de los cambios y nuevos nombramientos que se han producido en las últimas semanas y que le han llevado a ella misma a tomar posesión del cargo el pasado viernes. Entre los principales cambios, el primer teniente alcalde y hasta ahora concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, pasará a ocupar el área de Presidencia, Planificación y Función Pública mientras que Ana Martínez Labella, pasa a ser la segunda teniente alcalde y además será la portavoz del equipo de gobierno, al tiempo que mantendrá su cargo como concejal de Infraestructuras y Urbanismo. El concejal Carlos Sánchez, que ostentaba las competencias en Promoción de la Ciudad, dirigirá el Área de Economía y Contratación, toda vez que mantendrá su tercera tenencia de alcaldía y la portavocía adjunta. El Área de Promoción de la Ciudad y Comercio quedará en manos del recién incorporado como edil al equipo de gobierno Jesús Luque, quien además también tendrá la responsabilidad en la organización del carnaval. Así, el resto de concejales mantendrán sus respectivas áreas aunque, en algunos casos, sumarán competencias en algunos asuntos. Así, Margarita Cobos se mantiene al frente del área de Sostenibilidad Ambiental y Sacramento Sánchez al frente del área de Servicios Municipales, añadiendo a sus competencias los temas concernientes a Playas. Mantienen en esta reestructuración sus competencias actuales y áreas las concejalas María del Mar García Lorca, al frente de Seguridad y Movilidad, y Paola Laynez, en el área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. El Área de Cultura y Educación seguirá dirigida por el concejal Diego Cruz, que asume también la organización de la Semana Santa, y Juan José Segura se mantiene igualmente al frente de Agricultura y Deportes. ENTRA LORENA NIETO El grupo municipal del PP, del que también forma parte como concejal el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, incorporará próximamente a Lorena Nieto después de que el edil y diputado provincial de Cultura y Cine en la institución provincial, Manuel Guzmán, dejara su acto de concejal para ocupar un escaño en el Parlamento de Andalucía. En este sentido, cabe recordar que la Diputación de Almería también tendrá que remodelar su composición en los próximos días. Vázquez ha señalado que la remodelación y los cambios que con ella se producen en la estructura del gobierno municipal tienen como denominador común "el compromiso de seguir gestionando la ciudad y los servicios que se prestan con la mayor de las garantías, eficiencia y eficacia, lo que redundará en una mejor calidad de vida para todos los almerienses". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.