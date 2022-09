Capital La Asociación Española Contra el Cáncer cumple medio siglo martes 06 de septiembre de 2022 , 14:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una muestra recoge hasta el próximo 18 de septiembre, en la Sala Jairán, fotografías y mupis sobre los 50 años de avances científicos en esta enfermedad La Sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) acoge hasta el próximo 18 de septiembre una exposición sobre algunos de los avances científicos más importantes que ha realizado la Asociación Española Contra el Cáncer en sus 50 años de investigación. En sus muros se muestra la historia viva de estas cinco décadas de investigación gracias a las cuales se ha pasado de una tasa de supervivencia del 25%, en 1953, hasta una tasa de supervivencia a cinco años de más del 55% en hombres y 62% en mujeres que hay actualmente. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha visitado hoy la muestra indicando sobre la misma que “estamos encantados que una entidad tan importante como la Asociación Española Contra el Cáncer haga su última parada de esta gira en el Centro de Interpretación Patrimonial”. El edil ha añadido que “es muy importante esta exposición porque nos da un toque de atención en que hay que seguir avanzando en el estudio e investigación de esta enfermedad”. Por su parte, la presidente de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, ha matizado que “esta exposición ha estado en todos los hospitales de la provincia, siendo una muestra didáctica, amena y en la que se quiere incidir en la parte de investigación científica que realiza la asociación”. Se trata, ha recordado Cantero, “de una fundación referente en España y a nivel internacional, siendo el organismo privado que más dinero destina en España a investigación científica”. La exposición recoge ejemplos significativos de los avances científicos que, sobre todo en los últimos diez años, han contribuido a mejorar la vida de las personas con cáncer. Mediante su visita se puede contemplar cómo es un laboratorio, con las fotos realizadas por Míchelo Toro, o los resultados de investigación más destacados. Además de estas imágenes, en la muestra pueden contemplarse dos mupis con el cartel de este 50º aniversario y una breve historia de la AECC en investigación, once mupis sobre los resultados más destacados en las últimas décadas y otro mupi con el Día Mundial de Investigación en Cáncer, el cual se celebra cada 24 de septiembre. La muestra, además, puede contemplarse de forma interactiva. Mediante un código QR todas las personas que lo deseen pueden disfrutar de la misma además de hacerlo, de forma presencial, en el CIP. Casi 70 años de lucha contra el cáncer La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 69 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 92 millones de euros en 525 proyectos, en los que participan más de 1.000 investigadores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

