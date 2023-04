Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Este fin de semana II Certamen de Cortometrajes 'Ciudad de Mojácar' miércoles 26 de abril de 2023 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mojácar acoge su II Certamen de Cortometrajes 'Ciudad de Mojácar' este fin de semana, con la actriz Eva Almaya como invitada de honor y visitas a distintas localizaciones cinematográficas por el término municipal. Las proyecciones de cortometrajes junto a las galas, tanto de inauguración como de clausura, "serán las estrellas del certamen". La localidad almeriense de Mojácar acoge este fin de semana su II Certamen de Cortometrajes 'Ciudad de Mojácar', que contará con la actriz Eva Almaya como invitada de honor así como con visitas a distintas localizaciones cinematográficas por el término municipal. Las proyecciones de cortometrajes junto a las galas, tanto de inauguración como de clausura, "serán las estrellas del certamen" que arrancará con un recorrido por los centros de enseñanza del municipio donde se impartirán charlas y talleres sobre el mundo del cine y más concretamente, del cortometraje, según ha indicado la Diputación en una nota. Los cortometrajes presentados al certamen se proyectarán en el centro de usos múltiples de Mojácar. Previo a las proyecciones habrá un coloquio donde los directores de los cortometrajes, junto a Eva Almaya mantendrán un debate sobre las piezas audiovisuales y aspectos de la industria del cine. El público participará al terminar las proyecciones con ruegos y preguntas. Se elegirán los dos mejores cortometrajes del certamen, uno por votación del público y otro votado por el jurado del certamen, formado por profesionales del sector audiovisual. Los centros de enseñanza del municipio se convertirán en parte del propio certamen. Se visitarán los centros y se realizarán dos actividades: una charla enfocada a jóvenes sobre la industria del cine actual, durante la cual podrán participar, y un taller práctico en el que se simulará un rodaje de una escena de una película. El equipo técnico y artístico del taller estará formado por alumnos de los centros y orientados por el equipo de dirección del certamen. Tanto las charlas como el taller en los centros de enseñanza se grabarán y pasarán a formar parte del 'making off' final del evento. Asimismo, Almaya será la encargada, junto a representantes del Ayuntamiento de Mojácar y el equipo de dirección, de hacer una promoción turística por las distintas localizaciones del municipio de Mojaquero. También tendrá un lugar de honor la música, que según ha indicado el director del evento, Antonio Casado, "es en un 50 por ciento responsable del éxito de una pieza audiovisual". Por ello, el certamen ha apostado por incluir una actividad en donde "aprovechando la magnífica banda municipal de música de Mojácar" el público pueda escuchar un concierto con una selección de bandas sonoras. El delegado territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, ha señalado que este evento cultural "se consolida y crece para ofrecer el municipio como escaparate cinematográfico y referente audiovisual". Vélez ha destacado que Mojácar "está de moda por su ámbito turístico, pero también hay que darlo a conocer a nivel cultural". La diputada provincial de Cultura y Cine, Almudena Morales, ha destacado que "Mojácar se ha convertido en una referencia cultural por proyectos como este Certamen de Cortos. Desde la Diputación de Almería, estamos comprometidos y orgullosos de formar parte de todas aquellas acciones que ponen en valor la cultura y el arte de la provincia de Almería. Invito a todos los almerienses a disfrutar de un fin de semana que aúna cultura y turismo en Mojácar". El concejal de Alcaldía del municipio de Mojácar, Fran García, ha resaltado la importancia del sol y la playa para esta localidad "algo muy positivo, pero muy estacionalizado". García ha añadido que "por este motivo trabajan para intentar acabar con la estacionalidad del sector, y aportar un plus a esta localidad del Levante, durante los meses de invierno, con un certamen más amplio que en la anterior edición y con la invitación especial de Eva Almaya".

