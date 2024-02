Esto es lo que ha hecho el Gobierno central por el turismo

domingo 04 de febrero de 2024 , 07:00h

Ha sido la parlamentaria socialista por Almería Pilar Navarro la encargada de preguntar al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, sobre las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez en turismo, y le reclamó que reconociera esta aportación y su importancia.

El consejero admitió que “no imaginaba que me plantearían esa pregunta con tanta franqueza. Sin embargo, voy a responder”. Lo primero que le aclaró es que “Los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia no son del Gobierno, sino de Europa. El único papel del Gobierno en estos fondos es su distribución, y lamentablemente lo hicieron de manera deficiente y tardía”.

Bernal también explicó que “después de un año, el Gobierno se da cuenta de un enorme agujero de inejecución de fondos europeos, particularmente en el ministerio de la señora Nadia Calviño. Deciden distribuirlos entre todos los ministerios para que estos los repartan a las autonomías. La propuesta inicial fue de 183 millones para toda Andalucía, de los cuales a Andalucía le correspondían solo 30 millones” e insistió en que “es importante aclarar esto”.

“Nos pareció bien cuando el Estado desbloqueó y nos envió dinero de las instituciones europeas, pero el Gobierno de España lo tenía bloqueado” recordó el consejero, y añadió que “cuando nos presentaron la propuesta, era completamente injustificable. Tuvimos que revisar las convocatorias y las órdenes, y el ministerio finalmente hizo una nueva convocatoria. El reparto estuvo a punto de no realizarse porque la propuesta del ministerio no era seria ni formal, buscaba simplemente enmendar una vergüenza. Se había pasado el año 2023 y los fondos europeos no se habían gastado ni ejecutado”.

Bernal afirmó que “este problema no solo lo hemos enfrentado en el sector turístico, sino que todas las consejerías de España tuvieron que repartir rápidamente los fondos para evitar el ridículo internacional de no haberlos gastado”, a pesar de lo que cual “agradecemos los fondos, pero tuvimos que cambiar la orden de convocatoria en los planes de competencias digitales en turismo y formación en competencias digitales de turismo para que fueran aplicables. La visión del ministerio no había sido consensuada con nosotros”.

El consejero espetó a Navarro que “es vergonzoso que usted saque pecho por esto, ya que las comunidades autónomas solucionamos un problema del Gobierno en el sector turístico” a pesar de lo cual “agradecemos el dinero y lo utilizaremos en los programas de competencias digitales en turismo y eficiencia energética para economía circular de empresas turísticas. Hemos trabajado colaborativamente, pero el Ministerio nunca nos consultó ni consensuó. Aceptamos los fondos, pero por favor, hagamos bien el trabajo. A fin de año, aquí estamos las comunidades autónomas, especialmente Andalucía, para recibir y aplicar ese dinero en el desarrollo turístico adecuado”.