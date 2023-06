Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Estos son los cortes de tráfico del fin de semana en la capital viernes 30 de junio de 2023 , 18:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa del corte previsto en la Avenida de la Cruz, en las secciones de calles comprendidas entre Rambla de Belén y Camino de la Cruz de Caravaca, para la ejecución de labores de fresado y pavimentación que se llevarán a cabo durante, al menos, cuatro días de la semana próxima, concretamente del lunes 03/07 al jueves 06/07. Estos trabajos obligarán al desvío de la Línea L7 del Servicio de Transporte Urbano, que se desviará de su itinerario habitual a este itinerario provisional: Avda. Federico García Lorca – Calle Sor Policarpa – Avenida Santa Isabel – Carretera de Ronda – Calle Virgen de las Angustias – Rambla Amatisteros – Calle Sierra de Gredos. En consecuencia de lo anterior quedan sin servicio las siguientes siete paradas del recorrido: - P117 Vaguada - P282 Mercado de Los Ángeles - P342 Delegación de Educación - P421 Avenida de la Cruz, 24 - P422 Avenida de la Cruz, 84 - P427 Consultorio-Avenida de la Cruz - P286 Villa María En el itinerario de desvío indicado se dispondrán dos paradas provisionales, una en Calle Virgen de las Angustias y otra en Rambla Amatisteros, junto al cruce con Calle Sierra de Gredos. Indicar finalmente que en Calle Sor Policarpa, Avda. de Santa Isabel y Carretera de Ronda, la Línea L7 utilizará las paradas ya señalizadas en los citados viales correspondiente a otras Líneas del Servicio de Transporte Urbano Colectivo Desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas a conductores, peatones, vecinos y comerciantes de estas zonas por las molestias que puedan ocasionarse con motivo de estos trabajos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

