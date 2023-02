Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Estos son los restaurantes de Almería recomendados en la Guía Michelín jueves 23 de febrero de 2023 , 09:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Royal Bliss entrega los distintivos de “Restaurante recomendado por la Guía MICHELIN España & Portugal 2023” a 93 establecimientos andaluces Royal Bliss, la gama de mixers premium, ha entregado los distintivos “Restaurante recomendado Guía MICHELIN 2023” a 93 restaurantes andaluces, en un evento exclusivo celebrado en el Hotel Miramar de Málaga para mostrar su apoyo a la alta gastronomía.

Por primera vez, los restaurantes recomendados en la Guía MICHELIN recogen este reconocimiento en un evento público, que ha contado con la participación de Miguel Pereda, Director Comercial de Michelin Experiences España y Portugal, Dani Carnero, chef del Restaurante Kaleja de Málaga (una Estrella MICHELIN), y Miguel Mula, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, y que ha sido inaugurado por Patricia Navarro, Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía de Málaga. “La marca Royal Bliss lleva vinculada a la Guía MICHELIN desde hace muchos años, esta vez haciendo posible la entrega de la Placas de Restaurantes Recomendados Michelin 2023, la distinción con mayor cobertura territorial. La Placa Michelin es sin duda un símbolo tangible que identifica a los restaurantes a pie de calle y cuya distinción reconoce una cocina de calidad de la mano de un chef. Representáis a esos restaurantes a los que nos gusta ir con frecuencia a disfrutar de vuestra cocina”, ha señalado Miguel Pereda, Director Comercial Michelin Experiences España y Portugal. Royal Bliss ha querido sumarse a esta iniciativa patrocinando las placas y organizando un evento que dé visibilidad a los establecimientos recomendados de Andalucía que han obtenido este reconocimiento ,para destacar su importancia como agentes dinamizadores de la economía y el turismo en sus respectivas ciudades y municipios. “España, en general, y Andalucía, en particular, están demostrando contar con una enorme variedad de grandes restaurantes que muestran la versatilidad e innovación de nuestras cocinas. Creemos importante reconocer esto y por eso, Royal Bliss, que comparte esas características, ha querido dar a conocer a los restaurantes recomendados de la famosa Guía. Para nosotros, además, supone seguir estando cerca del sector hostelero con el que compartimos muchos objetivos”, ha explicado Miguel Mula, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Por su parte, Dani Carnero, chef del Restaurante Kaleja Málaga que cuenta con una Estrella MICHELIN, ha compartido su experiencia y la importancia de las distinciones de Michelin: “Kaleja es la idea romántica de cualquier cocinero que ama el guiso y la candela como eje de su propuesta. Con ese concepto hemos avanzado, y gracias a él, y al fenomenal trabajo del equipo, llegó la Estrella. Contar con un reconocimiento Michelin supone una recompensa como profesionales, pero también es un premio para la ciudad que nos acoge y arropa, que a su vez se beneficia de un turismo gastronómico de buen nivel. Así espero que lo vivan los restaurantes recomendados de este año, a los que le doy mi enhorabuena”. Este evento supone una plataforma de reconocimiento de la importancia de estos restaurantes en sus respectivas ciudades y municipios, donde desempeñan un papel clave tanto desde el punto de vista económico como social. La idea es incentivar la actividad de estos negocios para que puedan seguir creciendo e impulsando el consumo y el empleo. Royal Bliss ha colaborado durante los últimos cuatro años con la Gala de presentación de la Guía Michelin, cuya última edición se celebró el pasado mes de noviembre en Toledo. En este evento, que se ha convertido en una referencia en el mundo de la alta gastronomía, se entregaron las distinciones de las Estrellas MICHELIN a restaurantes de España y Portugal. Sobre Royal Bliss Royal Bliss invita a los consumidores a salir de su zona de confort y experimentar las sensaciones más extraordinarias. Su gama está repleta de combinados premium refrescantes y equilibrados, con un toque moderno para disfrutar de un tardeo inolvidable. Toda una experiencia para los sentidos. #ElTardeoSabeaRoyalBliss. Royal Bliss es una gama de mixer con una gran variedad de matices y aromas que aportan una experiencia sensorial única. La versatilidad de la gama permite crear un sinfín de copas premium para personas abiertas de mente, que quieren disfrutar del gran potencial que aporta en la preparación de combinados diferenciales y únicos. Royal Bliss destaca por su carácter vanguardista e invita a experimentar una sinfonía de sabores excepcionales en la que cada sorbo resulta delicioso a su manera. Entre sus variedades se encuentran Vibrant Yuzu Tonic Water, una tónica clásica reinventada, con una refrescante sensación cítrica, notas amargas e intensas y toques exóticos (también en versión Zero azúcar); Bohemian Berry Sensation, repleta de sabores aromáticos de frutos rojos; Expressive Orange, que reinventa la naranja por sus matices cítricos; Ironic Lemon, con un intenso sabor a limón; Irreverent Ginger Ale, que tiene un perfil refrescante, más dulce y equilibrado; Creative Tonic Water, que destaca por su giro moderno; y Elegant Soda, que se transforma en un sofisticado y armonioso combinado. Pueden disfrutarse solos o combinados con ginebra, vodka o cualquier variedad de destilados, te prometemos que merecerá la pena. Restaurantes recomendados en Andalucía por la Guía MICHELIN España & Portugal 2023 en Badajoz ALMERÍA Castillería (Vejer de la Frontera) CÓRDOBA Barra de José Álvarez (El Ejido) Cataria (Novo Sancti Petri) Arbequina (Córdoba) El Cabo (Carboneras) Ciclo (Cádiz) Casa Pepe de la Judería (Córdoba) Joseba Añorga (Almería) Cooking Almadraba (Conil de la Frontera) Casa Rubio (Córdoba) Juan Moreno (Vera) El Alférez (Vejer de la Frontera) Celia Jiménez (Córdoba) Salmantice (Almería) El Campero (Barbate) El Bar de Paco Morales (Córdoba) Tony García Espacio Gastronómico (Almería) La Carboná (Jerez de la Frontera) La Casa de Manolete Bistró (Córdoba) Travieso (Almería) La Curiosidad de Mauro Barreiro (Cádiz) Los Berengueles (Córdoba) La Marmita de Ancha (Cádiz) ReComiendo (Córdoba) CÁDIZ La Taberna de El Campero (Zahara de los Atunes) Taberna el nº 10 (Córdoba) A Mar (Jerez de la Frontera) La Taberna del Chef del Mar (El Puerto de Santa María) Tellus (Córdoba) Akase (Jerez de la Frontera) Taberna Casa Bigote (Sanlúcar de Barrameda) Albalá (Jerez de la Frontera) Tohqa (El Puerto de Santa María) HUELVA Avanico El Puerto (El Puerto de Santa María) Trafalgar (Vejer de la Frontera) Montecruz (Aracena) Casa Mané (Palmones) Trasteo (Zahara de los Atunes) Casa Paco (Chipiona) Yoko Barbate (Barbate) GRANADA MÁLAGA Palodú (Málaga) Arriaga (Granada) Areia (Marbella) Sollun (Nerja) Cala (Granada) Back! (Marbella) TA-KUMI (Marbella) El Conjuro (Calahonda) Balausta (Mälaga) TA-KUMI (Málaga) Faralá (Granada) Beluga (Málaga) Thaissence (Marbella) FM (Granada) Candado Golf (Málaga) Tragatá (Ronda ) Le Bistró by El Conjuro (Granada) Casa Eladio (Marbella) María de la O (Granada) Cávala (Málaga) SEVILLA Puesto 43 (Granada) Charolais (Fuengirola) Basque Sevilla (Sevilla) Ruta del Veleta (Cenes de la Vega) Chinchín Puerto (Vélez-Málaga) El Disparate (Sevilla) Erre & Urrechu (Marbella) Iki (Sevilla) JAÉN Kava (Marbella) Ispal (Sevilla) Almocadén (Alcaudete) La Cosmopolita (Málaga) Ivantxu Espacio Bistronómico (Sevilla) Bomborombillos (Jaén) La Milla (Marbella) La Barra de Cañabota (Sevilla) Casa Antonio (Jaén) La Taberna de Mike Palmer (Málaga) La Perdida (Alcalá de Guadaira) Malak (Jaén) Leña Marbella (Marbella) La Yedra (Carmona) MangasVerdes (Jaén) Lobito de Mar (Marbella) Manzil (Sevilla) Taberna Canela en Rama (Linares) Los Marinos José (Fuengirola) Tradevo Centro (Sevilla) Taberna Canela en Rama (Baeza) Mantarraya Mx (Marbella) Tribeca (Sevilla) Yuma's (Jaén) Oliva (Nerja) Es una información de noticiasdealmeria.com:.. 