Opinión Estudiar Medicina en Almería

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

domingo 15 de mayo de 2022

Ningún médico almeriense ha podido formarse en su tierra. Esa situación, que ha sido durante décadas una aspiración inalcanzable para miles de estudiantes almerienses, comenzará a ser historia el curso que viene una vez que la Universidad de Almería ha obtenido finalmente la certificación definitiva para implantar el grado de Medicina. Contar con la esperada Facultad de Medicina va a suponer numerosos beneficios no solo para la capital, sino para toda la provincia, y va suponer además que no sólo podamos disponer en el futuro de más profesionales de la Salud, sino que los futuros estudiantes no tengan que desplazarse a otras provincias para cursar una carrera muy exigente y muy necesaria por la que cada año optan más jóvenes. Valga un dato: en el último año, unos 300 alumnos almerienses pidieron el grado de Medicina en su primera opción. De éstos entraron 107 y la mitad tuvo que irse a estudiar a una universidad fuera de la comunidad andaluza. Hasta ahora los almerienses que querían estudiar Medicina podían hacerlo en las Facultades de Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz o Córdoba, o salir de Andalucía y acudir a alguna de las 47 facultades, entre públicas y privadas, que imparten el Grado en toda España. Pero el próximo curso ya podrán hacerlo en su propia provincia. Y eso, objetivamente, es una muy buena noticia que viene a certificar lo que todos ya sabíamos: que la Universidad de Almería es un referente en la formación y en la transmisión de conocimiento, tanto para estudiantes como para docentes que deciden desarrollar en ella su actividad educativa e investigadora. En el Ayuntamiento compartimos el entusiasmo de la comunidad universitaria almeriense y seguiremos colaborando con la UAL en cuantas medidas favorezcan su crecimiento, tal como hicimos en 2005 cediendo una parcela de 17.000 m2 en el entorno de Torrecárdenas para la construcción de la Facultad de Medicina. El nuevo Grado de Medicina, que es también fruto del apoyo de la Junta de Andalucía a la provincia de Almería, será un poderoso activo de cara a la retención y atracción de estudiantes, para desarrollar el talento profesional y para poder generar recursos científicos y sanitarios. Todo ello supondrá además la mejora de la competencia de la Universidad de Almería como un centro de gestión del talento comprometido con el desarrollo de la sociedad de la que sale y a la que sirve.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal
Alcalde de Almería (PP)