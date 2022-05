De Meer falsea la agresión a una mujer para acusar a inmigrantes

viernes 13 de mayo de 2022 , 16:04h

La realidad dista mucho de la que difunde la diputada de Vox por Almería… y no es la primera vez

La diputada de Vox en el Congreso por la provincia de Almería, Rocío de Meer, ha vuelto a liarla en Twitter por falsear unos hechos con el objetivo de acusar de los mismos a los inmigrantes, algo que en ella se ha convertido en habitual.

En esta ocasión, la diputada ha cogido un fragmento de vídeo en el que se ve como golpean a una mujer de piel oscura, y escribe, “Son sus costumbres y no hay que respetarlas. Hay que combatirlas.”, si bien no especifica ni dónde sucede, ni quienes son los protagonistas, ni tan siquiera cuales son los motivos, pero a ella eso no le supone ningún problema, y da a entender que sucede en España y que lo que salen son inmigrantes, e incluso que esa es una “costumbre”.

La realidad, como ha comprobado Noticias de Almería, es muy distinta. Resulta que es un vídeo que se publicó el 5 de julio de 2021 (al menos es la fecha más antigua detectada) en Twitter y que en ruso escribe “¡En el video, un hermano golpea severamente a su hermana por tener la intención de fugarse con un ucraniano! Tales "costumbres" entre los gitanos de Crimea. No interfieren con la sangre, por lo que crean familias solo con representantes de su comunidad. La niña quería romper con las tradiciones y confiar en el llamado de su corazón, ¡pero algo salió mal!”·

No solo eso, según detalla Indian Today con fecha 11 mayo de este año, este mismo vídeo ha sido difundido bajo la acusación de que un hombre musulmán golpeaba a su hermana en EEUU por no querer vestir el burka.

Ese medio también recoge que la versión inicial que hemos indicado, y es que se trata de una familia gitana de Crimea, y que las motivaciones son las expuestas, es decir, nada de España, nada de costumbres, nada de musulmanes…

De Meer, qeu calificó de "vertedero multicultural" los barrios en que conviven personas de diversas razas y religiones, también estableció como atentado islamista contra una iglesia el incendio que se produjo por un simple cortocircuito.

También la diputada animó a los militares a dar un golpe de Estado, algo que a ella le viene de familia.