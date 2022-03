Sucesos Evacuada en helicóptero tras caerse en la Cueva del Gato en Almería domingo 06 de marzo de 2022 , 18:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Una mujer, de la que no han trascendido más datos, ha sido rescatada y evacuada al hospital en helicóptero tras sufrir una caída en la Cueva del Gato, en Almería, cuando estaba haciendo una ruta de senderismo y se encontraba en el interior de la cueva a unos cuatro metros de profundidad. Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, el Teléfono 112 recibió poco antes de las 12,30 horas la llamada de auxilio de un hombre que alertaba de que su mujer se había caído en la Cueva del Gato y se había fracturado el tobillo cuando realizaba una ruta. El hombre alertante solicitaba rescate, ya que se encontraba en una zona de difícil acceso, en el interior de la cueva a unos cuatro metros de profundidad. Ante la llamada de socorro, el centro coordinador activó de inmediato a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero de la Guardia Civil de Montaña, que ha sido el encargado de evacuar a la herida hasta el Hospital Torrecárdenas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

