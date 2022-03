Capital La Carrera de la Mujer vuelve a llenar las calles de Almería domingo 06 de marzo de 2022 , 18:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La IX Carrera de la Mujer ha vuelto a llenar este domingo las calles de Almería tras un año de paréntesis por el Covid-19. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta prueba que, bajo el lema 'La Igualdad es nuestra meta', ha congregado a 1.300 corredores, el máximo permitido por motivos de seguridad. "Desde el Ayuntamiento de Almería estamos muy contentos con la respuesta de los almerienses a esta carrera en la que damos visibilidad a la mujer en un día festivo como es el próximo Día Internacional de la Mujer, pero también de reivindicación. Y es que esta actividad, que siempre es la más multitudinaria de todas las que se organizan con motivo del 8M, nos sirve para reivindicar la

igualdad de derechos, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades", ha señalado Laynez, según recoge un comunicado del consistorio. La concejala ha agradecido el apoyo de "tantas" mujeres, hombres y niños que han participado en esta carrera que tiene un fin solidario, y acompañada de varios concejales de la Corporación municipal y la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet. Gracias a la participación se han recaudado 1.900 euros que irán destinados a la asociación de mujeres socias cooperativistas agroalimentarias GEA. "Desde GEA estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Almería que haya pensado en esta asociación sin ánimo de lucro que tiene como único objetivo empoderar a las mujeres para ocupar los puestos donde se decide, ya que somos muchas mujeres, que trabajamos muy duro, pero nos falta esa visibilización para ocupar los puestos que nos merecemos", ha agradecido la asociación. La prueba ha convertido en una fiesta todo el entorno del Centro de la Mujer de Cortijo Grande "gracias al buen ambiente de los corredores y a las actividades de dinamización que la organización ha preparado en la zona más próxima al Parque de las Familias", ha destacado la nota de prensa. UNA CARRERA, DISTINTAS PRUEBAS

En la carrera, dividida en tres distancias de 2.500 metros, 5.000 metros y 7.500 metros, han participado 1.000 corredores adultos, entre hombres y mujeres, y un total de 300 participantes en la prueba infantil, que ha sido la primera en

disputarse a partir de las diez de la mañana. Este año, además, la prueba ha contando con una nueva categoría, la de Marcha Nórdica. En total, han sido 51 personas las que se han apuntado a esta modalidad, en la que desde el Consistorio se ha pretendido difundir este deporte que cada vez tiene más adeptos, en colaboración del Club Cóndor. Al igual que en años anteriores, los inscritos han corrido de forma individual o en pareja y, también igual que en ediciones pasadas, se ha premiado a las tres

primeras clasificados de las carreras de una y dos vueltas. Por último, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha tenido palabras de agradecimiento para las empresas almerienses que hacen posible la celebración de esta carrera: Grupo Nexa, Vithas, Cajamar, Aqualia, Clece, IndalDynamic, Grutalmería, Lanjarón y Ego. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.