Sucesos Ampliar Evacuado a Granada el menor de 14 años herido en el incendio de una vivienda en la capital martes 15 de junio de 2021 , 13:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El menor de 14 años herido en el incendio de una vivienda ubicada en la barriada de Los Ángeles de la ciudad de Almería ha sido evacuado al Hospital Virgen de las Nieves de Granada.



El equipo médico del Hospital Universitario de Torrecárdenas que le atiende desde que ingresó en la UCI este lunes ha decidido su derivación a la Unidad de Quemados del centro hospitalario granadino debido a la gravedad de las lesiones.



El suceso tuvo lugar pocos minutos antes de las 19,00 horas, cuando varias personas llamaron al teléfono 112 para pedir ayuda porque se estaba produciendo un incendio en un inmueble de la calle Comercio.



De inmediato, la sala del centro coordinador de emergencias ha informado a los Bomberos de Almería, a la Policía Local, a Cuerpo Nacional de Policía y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que movilizó hasta el lugar a un Equipo de Emergencias



El menor de 14 años que evacuado al Hospital Universitario de Torrecárdenas mientras que los primeros datos aportados por la Policía Nacional apuntan a que el incendio se produjo en una habitación de la vivienda en la que se habría prendido fuego un colchón.

Imprimir Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.