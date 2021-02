Expertos de todo el mundo abordan la supresión de la mutilación genital femenina

Diputación participa en el Congreso Internacional de Médicos del Mundo 'Mutilación Genital Femenina', celebrado en el marco del proyecto que esta organización tiene con la Universidad de Almería







En el marco del proyecto Transfiere de investigación firmado en 2019 entre la Universidad de Almería y Médicos del Mundo, ha comenzado la celebración del 'Congreso Internacional Médicos del Mundo: mutilación genital femenina' en el que han participado expertos de todo el mundo que han abordado de forma multidisciplinar este problema que afecta a millones de niñas y mujeres. Además, se han presentado los primeros resultados del proyecto 'Migración y mutilación genital femenina: un enfoque cultural y de género para la prevención' que llevan a cabo ambas instituciones.



Este congreso de interés científico-sanitario, como así reconoce la Consejería de Salud y Familias, ha tenido que realizarse de forma virtual debido a la pandemia por el COVID-19. Además, se ha celebrado en una fecha cercana a la conmemoración, el pasado 6 de febrero, del Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. “Sigue siendo una emergencia social que requiere de una intensa labor de sensibilización y de formación. Por ello, desde la UAL, como institución de enseñanza referente en Almería, y donde reside una destacada población de inmigrantes procedentes de países en los que esta práctica es habitual, nos corresponde abonar el terreno para la investigación y promover la labor divulgativa de forma permanente, de manera que existan herramientas eficaces para capacitar a los profesionales en la detección, el reconocimiento y la intervención en familias y niñas en situación de riesgo de ser víctimas de la mutilación genital", ha indicado el rector.



El rector también ha explicado que no se trata de un problema exclusivo de África o Asia. "Estamos ante un problema global de enormes dimensiones. Sin ir más lejos, nuestra provincia es la segunda de Andalucía en población afectada y en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. En Almería hay identificadas unas 500 niñas en situación de riesgo por pertenecer a etnias en las que se practica en un 90-95 por ciento de los casos". Para el rector, es necesario acompañar los avances legales con la educación y con el trabajo que se realiza con las comunidades para seguir implementando medidas que favorezcan la emancipación de la mujer y que aborden la desigualdad de género. “Abordar el estudio del fenómeno de la mutilación genital femenina desde una perspectiva de investigación científica es una cuestión fundamental para avanzar en el conocimiento de sus implicaciones sociales y psicológicas, así como para promover la concienciación, la prevención y su erradicación".



La mutilación genital femenina/corte (MGF/C) alude a todos los procedimientos que involucran la extracción parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión de los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Esta práctica, culturalmente aceptada en algunas comunidades africanas, presenta graves complicaciones físicas, psicológicas y sociales para las niñas y mujeres. La MGF/C se practica en 30 países del norte y África subsahariana y en parte de Oriente Medio y Asia. Europa es ‘destino' de migrantes de áreas de práctica de MGF/C, donde más de medio millón de mujeres y niñas sobreviven a esta práctica.



Carmen Belén López, diputada de Igualad y Familia de la Diputación Provincial de Almería, ha manifestado que “desde la Diputación de Almería tenemos el firme compromiso de impulsar iniciativas, programas y proyectos con el objetivo de contribuir a la erradicación de esta terrible práctica. Por ello, agradecemos enormemente a la UAL la organización de este seminario, que pone de manifiesto un problema de nuestro tiempo.” Además, la diputada ha añadido que “recientemente hemos aprobado el VI Plan Provincial para la Igualdad de Hombres y Mujeres de Almería 2020-2024. Desde la Institución Provincial luchamos contra las desigualdades y ponemos en valor el papel de la mujer en el mundo actual”.



La presidenta de Médicos del Mundo España, Nieves Turienzo Río, ha explicado que “esta práctica, que vulnera los derechos humanos de mujeres y niñas, tiene raíces en la desigualdad de género y es, además, una forma de violencia contra las mujeres". Según datos de Unicef se estima que más de 200 millones de mujeres y niñas vivas, a día de hoy han sufrido algún tipo de mutilación o ablación. Otros 30 millones de niñas corren el riesgo de ser víctimas de la mutilación o ablación en la próxima década.



Para acabar con esta práctica “es necesario trabajar para desmontar estas creencias a través del empoderamiento de las familias de los países en riesgo, en el acceso a la información y en la forma de hacerles llegar el mensaje para que el proceso preventivo tenga éxito", ha subrayado Turienzo.



Según el mapa de la MGF, “en España, entre los 6 millones de personas de origen extranjero que residen aquí se encuentran más de 55.000 mujeres y niñas que provienen de países del África subsahariana donde esta práctica persiste. La presencia en España de estas familias pone de relieve la necesidad de llevar a cabo estrategias de actuación para la prevención y erradicación de la MGF que tiene consecuencias físicas y psicológicas para las mujeres y las niñas a corto, medio y largo plazo", ha señalado la presidenta de Médicos del Mundo España.



Médicos del Mundo viene luchando por la prevención y erradicación de esta práctica, trabajando dentro y fuera de España para visibilizar que la mutilación genital femenina es incompatible con los derechos humanos, la libertad, la dignidad, la igualdad, la salud y la vida de millones de niñas y mujeres. En esa línea, Médicos del Mundo ha planificado y ejecutado miles de intervenciones sociales, sanitarias y psicológicas.



Por su parte, Juan de la Cruz Belmonte Mena, delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha asegurado que “la mutilación genital femenina es una práctica que viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física". Trabajamos todos por “el derecho de estas menores a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y por el derecho a la vida en los casos en el que el procedimiento acaba produciendo la muerte", ha señalado.



El congreso, que se desarrollará durante toda la jornada de hoy y la mañana del sábado, ha despertado un gran interés y cuenta con más de 800 inscritos procedentes de varios países, especialmente latinoamericanos y del continente africano, que han presentado 148 paneles. Además, participan 16 ponentes. Cayetano Fernández, profesor titular de Facultad de Ciencias de la Salud de la UAL y organizador del congreso, ha explicado que el interés despertado se debe a que la MGF es un problema que atañe a todo el mundo, “no solo porque los movimientos migratorios de población de alto riesgo nos lo haya traído a Europa, Oriente medio y Norteamérica, sino porque es un imperativo global suprimir esta tortura".