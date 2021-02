Primer pleno telemático en la historia del IEA

El presidente de Diputación, Javier A. García, ensalza el trabajo de los más de 700 miembros del Instituto a lo largo de sus cuatro décadas de historia por “divulgar la cultura y el patrimonio provincial”







La Diputación Provincial adapta el Instituto de Estudios Almerienses a la situación sanitaria actual y a la exigencia de las nuevas tecnologías y celebra el primer Plenario telemático de su historia, una andadura que abarca más de 40 años de intensa y apasionada divulgación de la historia y el patrimonio de la provincia de Almería.



El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha abierto la sesión deseando a todos los participantes “que tengáis salud y que no ceséis en la lucha y la prevención del coronavirus”, y ha lamentado no poder celebrar este encuentro de forma presencial, pero, como ha apuntado, “ahora lo más importante es la seguridad sanitaria y ojalá muy pronto podamos volver a reunirnos y vernos en persona para celebrar como se merece los grandes retos que tenemos por delante con el IEA”.



A continuación, el presidente ha subrayado un acontecimiento histórico, la fundación del IEA, que tuvo lugar hace más de cuarenta años, en 1980, “en plena Transición donde el consenso y empuje de un grupo de personas en la primera Diputación democrática dio como resultado el Instituto de Estudios Almerienses, uno de los entes de estudios locales más importantes de toda España que desarrolla una labor indispensable para que en la memoria de toda la sociedad permanezca el legado de nuestra provincia”.



En este sentido, Javier A. García ha resaltado que “el IEA es una de las herramientas más potentes con las que contamos para difundir todos los tesoros de nuestra provincia y un pilar clave en la gestión de la Diputación”, y ha elogiado a todas las personas que configuran el IEA porque “este gran objetivo se consigue gracias a la valiosa labor de quienes lo integráis: a los más de 700 miembros que sois su verdadera razón de ser”.



“Vosotros defendéis con toda vuestra fuerza y pasión aquello que hace única y singular a nuestra provincia: carácter, costumbres, tradiciones, raíces… En todos estos años el IEA ha alumbrado más de 1.500 obras de enorme calidad y originalidad que nos han dado un enorme prestigio a nivel nacional”, ha detallado el presidente que también ha recordado a todos los miembros del Instituto que ya no se encuentran entre nosotros, así como el trabajo de todos los directores que ha tenido el IEA en su singladura.



Por último, el presidente ha afirmado que Diputación va a continuar acercando el IEA a toda la ciudadanía y ha dado las gracias a sus miembros en nombre de toda la Corporación por hacer posible que “el espíritu de diálogo y consenso con el que se fundó siga hoy más vivo que nunca. Sois los centinelas de la historia de la provincia y nos hacéis sentirnos orgullosos de ser almerienses”.



Después intervino el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, que presentó la memoria de actuaciones llevada a cabo a lo largo de los años 2019 y 2020. En ambos cursos el IEA ha publicado más de veinte títulos y realizado numerosas actividades como conferencias, exposiciones o eventos originales como ‘Las tardes del IEA’. En el caso de 2020, marcado por la pandemia, el diputado ha resaltado que “a pesar de las dificultades el IEA ha continuado con su labor de divulgación amoldándose de forma ejemplar a la situación sanitaria, adaptando en tiempo récord muchas iniciativas al formato virtual”.



Por su parte, el director del IEA, Francisco Alonso, ha expuesto la panificación del Instituto para este año que, como ha señalado, “pasa en gran medida por la evolución de la pandemia, pero seguiremos según las normas de las autoridades sanitarias con nuestra labor divulgadora y ha destacado que el IEA ha incrementado su presupuesto en más de un 60 por ciento para abordar dos nuevos volúmenes de uno de los proyectos más importantes de la historia del Instituto: la colección Historia de Almería”.



