Economía Ampliar Fallece Diego García, Presidente de Ashal jueves 11 de febrero de 2021 , 09:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





La Diputación Provincial de Almería lamenta la pérdida de Diego García Molina, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (ASHAL). Diego García ha sido un firme defensor del sector de la hostelería almeriense y de todos sus valores. Ha dado voz a este colectivo en sus reivindicaciones y de forma especial en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, en la que se había convertido en el rostro visible de las demandas de los profesionales almerienses para hacer frente a los efectos que la pandemia está causando en este sector, sin duda uno de los más castigados y que siempre ha estado arropado por el empuje de Diego García. El presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, en nombre de toda la Corporación, se une al dolor de la familia, allegados, amigos y a todo el sector hostelero por este vacío que supone para la provincia. “Sentimos un profundo dolor por la pérdida de Diego García, una persona a la que jamás olvidaremos por su entrega, compromiso, afán de servicio público y el excelente trabajo que ha desarrollado a lo largo de toda su vida en favor de su colectivo. Ha sido el mejor embajador de este sector, de nuestros profesionales y de la gastronomía de la provincia en la que deja un valioso legado del que todos los almerienses nos sentimos orgullosos. Descanse en paz”. AYUNTAMIENTO El Ayuntamiento de Almería lamenta profundamente el repentino fallecimiento de Diego García Molina, presidente de la Asociación de Hosteleros de Almería (ASHAL), y expresa las más sinceras condolencias a la familia y amigos de un almeriense cuya pérdida es irreparable. Presidente de los hosteleros almerienses desde 2013, trabajador incansable y cara visible de un sector muy tocado por la crisis del COVID, pregonero de la Feria en 2019 y Escudo de Oro de la ciudad de Almería, Diego García ha sido un firme defensor de la hostelería y gastronomía almeriense. El presidente de ASHAL ha trabajado siempre en estrecho contacto con las diferentes corporaciones municipales y fue un pilar fundamental en la consecución primero, y desarrollo, después, de Almería Capital Española de la Gastronomía 2019. Durante su mandato al frente de ASHAL consiguió también que la Ruta de Tapas de Almería fuera considerada como Bien de Interés Turístico Andaluz. Su adiós está siendo muy sentida entre los miembros de la Corporación municipal como a primera hora de esta mañana reflejaba el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, a través de sus redes sociales. “La inesperada pérdida de Diego García, presidente de ASHAL, es un golpe que me duele en todos los lugares a donde puede llegar el dolor. Comparto la desolación de cuantos tuvimos en él a un amigo, a un hostelero de enorme categoría y a un almeriense bueno y cabal. (DEP)”. JUNTA DE ANDALUCÍA La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería muestra su consternación por el fallecimiento del presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), Diego García. La delegada del Gobierno andaluz, Maribel Sánchez Torregrosa, ha lamentado “la triste pérdida de una persona ejemplar que ha trabajado sin descanso por defender a todo el sector de la hostelería en la provincia”. La delegada ha querido trasladar a los familiares y a los muchos amigos de Diego García “el pésame institucional de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía”. Torregrosa ha destacado “la lucha incansable de Diego García por defender al sector de la hostelería almeriense”, a la vez que ha puesto en valor “la integridad de una persona que siempre ha demostrado un gran saber estar y capacidad de diálogo”. Por último, la delegada ha manifestado que “nunca olvidaremos a la gran persona que ha sido, su educación y humanidad. Descanse en paz”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.