Opinión Moreno Bonilla debe activar un Plan de rescate Juan Carlos Pérez Navas Por jueves 11 de febrero de 2021 , 09:47h Los andaluces y, muy en particular, los almerienses estamos sufriendo las consecuencias dramáticas y virulentas de esta tercera ola de la Covid-19 en nuestras ciudades y pueblos con tasas desesperantes y descontroladas de contagios y, lo peor, de fallecimientos. Y todo, sin que tengamos certidumbre alguna de la eficacia en las acciones con las que, un día sí y otro también, nos sorprende el Gobierno andaluz. El ejecutivo de Moreno Bonilla toma decisiones que son reacciones tardías ante hechos que quizá se podían haber evitado. Es el caso de cerrar pueblos, ciudades y provincias semanas después de alentar a la gente a salir a la calle y a celebrar las fiestas porque había que 'salvar la Navidad'. Nuestra provincia está muy castigada. Son muchos días ya de cierres de todo tipo de actividades cuyas empresas se están viendo muy gravemente afectadas en lo económico. Se trata, sobre todo, de los sectores secundario y terciario, de nuestro comercio y hostelería, hoteles, y establecimientos auxiliares a esta actividad quienes son, sin duda, los más damnificados. Lo único que han recibido hasta ahora son las ayuda del Gobierno de España, que se han materializado a través de los ERTE, que han conllevado una inyección económica de 100 millones de euros en la provincia de Almería, o ayudas a empresas y autónomos a través de rebajas fiscales, moratorias de préstamos o reducción de requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital. Es el denominado 'escudo social' con el que se ha ayudado a miles de familias a contener su debilitada situación económica y que en nuestra provincia ha superado la cifra de los 400 millones de euros. Pero Almería necesita más. El Gobierno de España ha hecho y sigue haciendo su parte. Ahora toca que el Gobierno andaluz despierte y eche una mano, que no se quede sólo en las palabras y que vaya a los hechos. Moreno Bonilla debe ayudar a esta provincia por su gran contribución al PIB regional debido al carácter exportador de nuestras empresas a las que el PP y Cs han olvidado. No sólo en esta crisis, sino en los Presupuestos para 2021. Moreno Bonilla no se acuerda de nosotros, de los almerienses y las cantidades que ha previsto hasta ahora para ayudar a nuestro tejido productivo son ridículas. Ante eso, los socialistas reivindicamos, al menos, 100 millones de euros que vengan a compensar la difícil situación económica debido a la Covid, porque nuestro nivel de castigo en esta tercera ola es superior al de otras provincias. Ese dinero sería para ayudar, de manera directa, a nuestra hostelería, comercio y turismo y vendrían a complementar la importante inversión realizada y las medidas implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es de justicia que Almería realice esta demanda y, también, que el Gobierno andaluz de las derechas acceda a ella. Le sobran motivos para hacerlo. Almería lo merece pero, sobre todo, porque hay dinero de sobra para gastar y no para generar intereses en los bancos. Según Moreno Bonilla el superávit supera los 800 millones de euros y, además, cuenta con más de 800 millones procedentes del Gobierno de España para paliar los devastadores efectos del coronavirus en Almería y en Andalucía. Ese dinero, el proveniente de los fondos Covid, es para paliar y compensar la caída de la economía de nuestras ciudades y pueblos que tienen detrás a miles de almerienses hundiéndose sin que su Gobierno andaluz haya hecho nada hasta el momento por ellos y ellas. Juan Carlos Pérez Navas PSOE