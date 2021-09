Almería Ampliar Fallece el fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier martes 14 de septiembre de 2021 , 07:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Diputación Provincial de Almería lamenta la pérdida del fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier (1930-2021), uno de los artistas más importantes de la provincia, considerado como uno de los principales autores de la fotografía de vanguardia a nivel internacional. Su trayectoria ha sido distinguida con importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Fotografía, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Oro de la Provincia, la distinción más importante que entrega la Diputación de Almería. El presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, en nombre de toda la Corporación, se une al dolor de la familia, allegados, amigos y a todo el mundo de la cultura almeriense por esta irreparable pérdida: “Carlos Pérez Siquier ha sido uno de los fotógrafos más importantes de la historia. Su legado se hará eterno en la tierra que le vio nacer, su querida Almería, que supo interpretar como nadie a través de su objetivo. Representa los valores de la sociedad almeriense: esfuerzo, constancia, talento… Envío mi más sincero pésame a su familia, amigos y a todos los que han conocido nuestra provincia a través de su obra. Siempre estará en lo más profundo de nuestros corazones. Descansa en paz”. Sobre el legado de su obra, el presidente ha manifestado que “la historia moderna de la provincia de Almería no se comprendería sin las imágenes de Pérez Siquier. Hemos tenido la suerte de conocer su trabajo, de ser su amigo y ahora tenemos que seguir difundiendo su insondable herencia artística. El pasado lunes tuvimos la suerte de que disfrutara con la inauguración de la ampliación del Centro Pérez Siquier en la Ciudad de la Cultura de Olula del Río. Este espacio se convierte ahora en el centinela de su memoria y en el mejor lugar para rendirle un perpetuo homenaje porque Carlos Pérez Siquier siempre estará con nosotros”. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado al conocerse la muerte del fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier que "hizo universal su tierra, Almería", al tiempo que ha subrayado que "nos deja un grande de la cultua andaluza". En un tuit, Moreno lo ha definido, además, como "pionero e historia de la fotografía". "Captó la vida en imagen. Y retrató con talento a Andalucía", ha escrito el presidente del Gobierno andaluz antes de enviar un abrazo a la familia Pérez Siquier. Por su parte, también ha lamentado este fallecimiento la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, quien también ha destacado en Twitter que "la cultura andaluza está de luto" tras la muerte de "un genio que supo ver su tierra, Almería, como pocos". Ha recordado que recibió el Premio Nacional de Fotografía, además de las medallas de Andalucía y de las Bellas Artes, y ha subrayado que "queda su legado y el recuerdo de su talento". De otro lado, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco ha descrito que "ha muerto el hombre que mejor supo ver la luz de Almería". A renglón seguido, en su cuenta de Twitter, ha añadido que "sus fotografías quedarán para siempre como reflejo de su inmenso talento". Ya este lunes, en un comunicado, el presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, en nombre de toda la Corporación, se unía al dolor de la familia, allegados, amigos y a todo el mundo de la cultura almeriense por esta irreparable pérdida: "Carlos Pérez Siquier ha sido uno de los fotógrafos más importantes de la historia. Su legado se hará eterno en la tierra que le vio nacer, su querida Almería, que supo interpretar como nadie a través de su objetivo". Añadía que "representa los valores de la sociedad almeriense: esfuerzo, constancia, talento" y enviaba su "más sincero pésame a su familia, amigos y a todos los que han conocido nuestra provincia a través de su obra. Siempre estará en lo más profundo de nuestros corazones. Descansa en paz". Sobre el legado de su obra, el presidente ha manifestado que "la historia moderna de la provincia de Almería no se comprendería sin las imágenes de Pérez Siquier. Hemos tenido la suerte de conocer su trabajo, de ser su amigo y ahora tenemos que seguir difundiendo su insondable herencia artística. El pasado lunes tuvimos la suerte de que disfrutara con la inauguración de la ampliación del Centro Pérez Siquier en la Ciudad de la Cultura de Olula del Río. Este espacio se convierte ahora en el centinela de su memoria y en el mejor lugar para rendirle un perpetuo homenaje porque Carlos Pérez Siquier siempre estará con nosotros". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

