Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Fallece el periodista Ambrosio Sánchez Amador sábado 18 de marzo de 2023 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Su trayectoria ha sido distinguida con casi 200 premios y distinciones entre los que se encuentran el Escudo de Oro de la Provincia

La Diputación Provincial de Almería lamenta la pérdida del periodista almeriense Ambrosio Sánchez Amador (1945-2023), uno de los emblemas de la comunicación almeriense que siempre dio voz a los deportes minoritarios y a la cantera de la provincia. Su trayectoria ha sido distinguida con casi 200 premios y distinciones entre los que se encuentran el Escudo de Oro de la Provincia que le entregó el presidente de la Diputación, Javier A. García, el 14 de Septiembre de 2022. El presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, en nombre de toda la Corporación, se une al dolor de la familia, allegados, amigos y a todo el mundo de la comunicación y del deporte de la provincia: “Ambrosio Sánchez un auténtico referente de la información deportiva. La pérdida de Ambrosio Sánchez nos deja como legado el amor y la alegría que le producía el deporte. Era mucho más que un gran comunicador, era una excelente persona”. Desde muy joven empezó a destacar en el baloncesto, primero como jugador y a principios de los 80 como entrenador y directivo. Al frente del equipo del Colegio Luis Siret ganó cinco títulos consecutivos en diferentes categorías. A partir de 1977 inicia su andadura en los medios de comunicación, radios y periódicos, con las crónicas de los partidos de baloncesto en Almería. En 1982 desembarca en La Voz de Almería como periodista deportivo, medio en el que ha pasado toda su carrera hasta marzo de 2020. En todo este tiempo no ha habido deporte, campeón o competición de la que no haya informado Ambrosio con el entusiasmo y rigor que siempre le han caracterizado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

