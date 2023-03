Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Patrón de patera asegura que el viaje no era tan peligroso

domingo 19 de marzo de 2023 , 10:00h

No haber cobrado personalmente a los inmigrantes no le reduce la condena

El TSJA ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que condenó a dos personas a cinco años de cárcel por dirigir una patera en septiembre de 2021.

De acuerdo con los hechos, el Servicio de Salvamento Marítimo de la Guardia Civil de Almería encontró una patera a aproximadamente una milla náutica al sur de Loma Pelada en la costa almeriense el 28 de septiembre de 2021. La embarcación neumática tenía unos 5,3 metros de eslora y 1,9 metros de manga, y estaba equipada con un motor Yamaha de 40 cv en buen estado. A bordo viajaban 10 personas, incluyendo dos menores de edad, que eran ciudadanos argelinos. Estas personas habían sido transportadas desde Argelia a cambio de dinero para ser introducidas ilegalmente en España.

Según se informa, uno de los individuos en la patera se encargó de conducirla, mientras que el otro utilizó una brújula para orientarse y les indicó a los demás ocupantes que no dijeran nada en caso de ser interceptados por las autoridades españolas.

"El primer individuo recibió dinero de ciertos inmigrantes por recomendación de la persona que organizó la expedición desde las costas argelinas."

La embarcación que partió de Orán, Argelia, en la noche del 27 de septiembre de 2021, estaba ocupada por 12 inmigrantes y era demasiado pequeña para su capacidad. La embarcación carecía de condiciones mínimas de seguridad, iluminación y comunicación con el exterior. Además, no tenía equipos de ayuda a la navegación y la mayoría de los inmigrantes no tenían chalecos salvavidas. El sistema de alimentación del motor con bidones de combustible aumentaba el riesgo de incendio y afectaba a la estabilidad de la embarcación. La mayor parte del viaje se realizó durante horas nocturnas con malas condiciones meteorológicas, lo que aumentó el riesgo de zozobra y quedar a la deriva en caso de averías. Además, el tráfico en la zona por la que discurrió la embarcación durante el viaje fue utilizado por hasta 98 buques, lo que agravó la falta de seguridad en la navegación.

Debido a lo mencionado anteriormente, los acusados pusieron en riesgo la vida y la integridad física de los viajeros que pretendían desembarcar en nuestro país. La embarcación intervenida fue confiscada y está a disposición del tribunal.

Los recurrentes argumentan que la embarcación estaba en buen estado de conservación y que la travesía comenzó con luz del día. Además, afirman que no hubo incidentes durante el trayecto y que las personas en los fotogramas no parecen preocupadas. También señalan que los buques en la zona tienen radar para evitar colisiones y que todos llegaron sanos y salvos. Sin embargo, estas afirmaciones no son relevantes para determinar si hubo o no puesta en peligro.

Según los testigos protegidos, cuatro pasajeros de la expedición, se comprobó que durante la travesía con mar agitado, entró agua en la embarcación y tuvo que ser achicada por los integrantes de la expedición. Además, se produjeron situaciones de pánico. Los recurrentes argumentan que esta circunstancia no está probada, pero los testimonios coinciden en este hecho, lo que demuestra que no fue un peligro hipotético sino una situación real y cercana a poner en riesgo la vida o integridad física de los pasajeros.

En resumen, además del peligro abstracto de cruzar el mar en una embarcación no reglamentaria, hubo varios factores que aumentaron significativamente el riesgo, como la sobrecarga, el modo de alimentación del combustible, la longitud de la travesía, la falta de medidas de seguridad, la exposición al tráfico marítimo intenso sin señales luminosas eficientes y las malas condiciones del mar. Además, se produjo una situación particularmente peligrosa que generó pánico entre los tripulantes.