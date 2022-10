Almería Ampliar La Oficina de Extranjería prevé superar las 30.000 resoluciones en Almería domingo 02 de octubre de 2022 , 17:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha visitado las instalaciones de la Oficina de Extranjería en Almería, que este año prevé superar las 29.990 resoluciones de autorizaciones que se tramitaron en 2021. Martín Fernández ha realizado la visita acompañado del comisario principal, jefe provincial de Policía Nacional en Almería, Gumersindo Vila. La Oficina de Extranjería (OEX) de Almería es oficina única en la que se prestan servicios de la Subdelegación como la tramitación y concesión de autorizaciones de residencia y trabajo, la tramitación de procedimientos sancionadores y devoluciones o las autorizaciones de regreso, y de Policía Nacional, entre ellos, la toma de huellas y la expediente de las Tarjetas de Identidad de Extranjeros. En la actualidad, la OEX cuenta con una plantilla de 73 personas, a las que se suman otros 12 funcionarios entre policías nacionales y funcionarios del Ministerio del Interior. Martín ha apuntado a través de un comunicado que "el número de autorizaciones fue récord el año pasado y este año se prevé superar esta cifra", destacando el "ingente trabajo" que realiza la OEX, que el año pasado tramitó, igualmente, 3.500 resoluciones sancionadoras, entre expulsiones y devoluciones de inmigrantes irregulares llegados en pateras y los recursos presentados. "La reforma del reglamento de Extranjería que se publicó el pasado de mes de julio ha abierto nuevos procedimientos de autorización de residencia que han sido objeto de mucho interés por colectivos profesionales", apunta el subdelegado, con lo que se espera un importante incremento en el número de solicitudes. A fecha de agosto, la Oficina de Extranjería llevaba ya dictadas 25.000 resoluciones. Se estima, por tanto, que se superarán fácilmente las cifras del año pasado, como indica el jefe de la OEX, Javier Durán. El 80% de las solicitudes se presentan por medios electrónicos (sede electrónica de Extranjería, aplicación Mercurio), que comenzó a funcionar en 2008 aunque no fue hasta 2017 cuando la práctica totalidad de los procedimientos se incluyeron en la plataforma. Actualmente, la Administración General del Estado apuesta decididamente por el "papel cero", con la digitalización de todos los documentos y por la presentación electrónica, evitando la necesidad de comparecencia presencial. Para ello, hay firmados tres convenios de colaboración de acceso electrónico con tres colegios profesionales: Abogados, Gestores Administrativos y Graduados Sociales. "Cada día son más los trámites habilitados para su presentación electrónica, incluida la posibilidad del pago de tasas", ha concluido Durán. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

