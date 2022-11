Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Faltan 500 profesionales en la Atención Primaria miércoles 23 de noviembre de 2022 , 11:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Asi lo denuncia el CSID La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, se ha concentrado esta mañana en el Consultorio de Campohermoso para denunciar un déficit de más de 500 profesionales estructurales, de todas las categorías, en la Atención Primaria de la provincia de Almería. Según ha explicado el sindicato, para que este primer nivel asistencial funcionase con unas mínimas garantías debería implementarse la plantilla un mínimo de 10 por ciento incluyendo, entre otros perfiles profesionales, médicos de familia, pediatras, matronas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, celadores conductores, personal administrativo o TCAE. A este respecto, el responsable de CSIF Sanidad en Almería, Antonio Moreno, ha remarcado que, de tener una dotación de personal adecuada a las necesidades demográficas y asistenciales de cada zona básica, así como los medios y recursos técnicos, se resolvería el 90 por ciento de los problemas de salud de la población, de la que no solo se pretende curación y diagnóstico clínico, sino también el cuidado, prevención y promoción de la salud. “La administración debe ponerse a trabajar en dimensionar esta plantilla, de una vez por todas, para asegurar este servicio público esencial y fundamental”, ha matizado. De igual modo, Moreno ha vuelto a poner el foco en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Salud que recoge que el cupo por médico debe ser de 1.500 pacientes o 1.000 en el caso de pacientes pediátricos. “Ya sabemos que, en el caso de este consultorio, todos sus profesionales están muy por encima de esa ratio, por eso es necesario que las plantilla también se adapten a su población de referencia, casos similares al de Campohermoso se dan también en los centros de salud como el de la Vega de Acá en Almería o como la mayoría de los del área metropolitana. No podemos consentir que haya un médico con una sobrecarga asistencial brutal, cuyo cupo alcance los 2.500 usuarios, como sucede aquí”, ha puntualizado Moreno. “Es obvio que la pandemia puso en evidencia todas las carencias de la Atención Primaria, ya ha pasado el tiempo prudencial y es momento de tomar medidas para reforzarla y, para ello, es necesario también aumentar su partida presupuestaria con el fin de que el acceso a la sanidad resuelva las demandas asistenciales a la sociedad. “Debe incremente el presupuesto global al sistema sanitario de hasta un 7,2 por ciento del PIB, destinando el 35 por ciento a la Primaria”, ha añadido. “No podemos consentir que los profesionales del primer escalón de la Sanidad Pública se encuentren completamente desbordados, trabajen en condiciones indignas y de precariedad y que se sientan abandonados por parte de la Administración, quienes sufren a su vez la incomprensión por parte de la ciudadanía, de sus servicios y programas que, en muchos casos, se traduce en forma de agresiones “, ha concluido Moreno. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

