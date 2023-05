Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Fantasmas

sábado 13 de mayo de 2023 , 09:43h

Está todo tan oscuro que no tiene sentido este trapo en mi cara, la venda es parte de su homilía, junto con las cuerdas y esta silla de enea a la que me han atado. Todos se han ido y creo me han dejado con el más tonto. No para de moverse de un lado para otro, de vez en cuando da unos gritos en euskera, me parecen maldiciones, ahora echo de menos no haber recibido esas clases que todo el mundo me aconsejaba que diera. "Miguel pero que te cuesta". >"Mira Miguel Ángel tienes que dar un paso, seremos dos concejales pero algo es algo, en el pueblo cada vez son mas los que no le dan palmadas en la espalda a los de la capucha. No debemos escondernos, ya se han ido de Ermua demasiada gente es hora de que se vayan los de las pistolas. Y para eso es muy necesario gente joven como tú"

Y yo me lo creí, fíjate con lo bien que se vive sin meterme en líos. Antolín que sabe mucho de historia me decía: "Sabes Miguel Ángel que Franco le dijo a un ministro- imitando la voz de pito- "Haga como yo no se meta en política""

Los Terroristas adoptaron este consejo del Dictador y con extorsiones, asesinatos, torturas, secuestros...así lo transmitían a los que no pensaban como ellos, que para pensar como ellos hay que tener muy poca mollera.

Ha dejado de murmurar y me desata de la silla. De un empujón me invita a salir de la cabaña y de nuevo al maletero. Oscuridad total, estoy acojonado, si el miedo se pudiera medir ahora rompería cualquier aparato de medida, no he parado de llorar desde que me secuestraron, no para que estos animales muestren un grado de humanidad de la que carecen sino porque es humano el llanto. Ya no me quedan lágrimas.

El coche se ha detenido y este energúmeno me guía hasta un claro del bosque, pronto todo habrá terminado o mi libertad o mi muerte, estos eran mis pensamientos cuando siento y oigo la bala, no sabría decir en qué orden.

Todo ha acabado, yo estoy muerto. Visto lo visto tuve que morir para que ellos empezaran a dejar de matar. Veinte años después el verdugo está en unas listas electorales de verdugos, y tengo curiosidad por saber cuantos votos conseguirá gracias a mi asesinato.