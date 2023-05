Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP de Cuevas del Almanzora presenta al mejor equipo para volver a gestionar el municipio

sábado 13 de mayo de 2023 , 09:28h

Diego Bravo afirma estar preparado para asumir el reto de devolver a Cuevas al lugar en el que se merece estar, atrayendo más inversiones y mejores servicios y teniendo en cuenta a todas las pedanías

Uno de los salones del restaurante La Parra de Cuevas acogía ayer una emocionante presentación de candidatos del Partido Popular que lidera Diego Bravo. Un total de 20 hombres y mujeres componen una de las mejores listas que ha presentado la formación en los últimos años. El presidente del Partido Popular en Almería, Javier A. García, el director de la campaña, Fernando Giménez, y otros alcaldables como el regidor de Pulpí, Juan Pedro García, no quisieron perderse un acto en el que los protagonistas fueron las personas que conforman la lista electoral.

El candidato a la alcaldía, Diego Bravo, quien presentó a cada uno de sus compañeros, manifestó que “Cuevas necesita urgentemente un cambio de rumbo que nos vuelva a situar en el lugar que merecemos. Yo he venido aquí únicamente a pedir cosas para mi pueblo y mis compañeros, que no han heredado ningún cargo salvo la sabiduría y la educación de sus familias, harán lo mismo. Nuestro motor principal van a ser las pedanías, para que todos tengan los mismos derechos y no sean un lugar donde tan solo ir a pedir el voto”.

Además, añadió que, “por desgracia, quienes gobiernan imponen la política del miedo. El ayuntamiento tiene deudas pendientes que tendrán que pagar los vecinos de Cuevas por sus incompetencias. Por ello es importante que el próximo 28 de mayo votemos al PP, para acabar con esta forma de hacer política, en la que hay gente vetada y en la que se mira en función del voto. Estamos preparados para recuperar la alcaldía”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular en Almería, Javier A. García, destacó que “quedan 15 días para que todos los cuevanos decidan su rumbo en los próximos años. Hoy he querido estar aquí en este municipio porque no se merecen otros 4 años de desidia y desgana. Nos estamos jugando un partido que se lucha entre el miedo y la libertad. Diego Bravo es una persona que tiene el respaldo de la dirección del partido que lo apoyará y peleará junto a él para que lleguen más inversiones al municipio. El PP es ese partido que abraza gente, que no señala, que ayuda a todo el mundo sin pensar a qué partido se vota. Dejamos la ideología por el sentido común. Diego trabajará por todos los cuevanos, por su progreso, por su gente y por mejorar la calidad de vida de sus vecinos”.

Por último, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, hizo ver su alegría de participar en un acto dentro del pueblo que lo vio nacer, Los Vizcaínos, barriada de Cuevas: “Es un orgullo para mí ver que este pueblo puede volver a ir de la mano con el municipio al que represento, Pulpí. La política es un servicio a nuestros vecinos porque ellos son lo verdaderamente importante. Estoy convencido de que en Cuevas va a haber un cambio de la mano de Diego Bravo. Hay una gran candidatura y Cuevas cuenta con la persona ideal porque reúne todos los requisitos para serlo”.

CANDIDATURA PP CUEVAS DEL ALMANZORA

1.- Diego González Bravo

2.- Esther M. Álvarez Cappa

3.- Encarnación Navarro Valero

4.- Miguel Ángel García Serrano

5.- Eugenio Martínez Haro

6.- Rocío Rodríguez Morata

7.- Serafín García Sánchez

8.- Antonia Pérez Llerena

9.- Bartolomé Collado López

10.- Alba María López Ruiz

11.- Jorge Gallo Navarro

12.- Antonio J. Muñoz Martínez

13.- Ana T. Pérez Sánchez

14.- Álvaro Gago Toledo

15.- Soledad Nieto García

16.- Francisco Mulero Alonso

17.- Rocío González Sánchez

SUPLENTES

1.- Francisco M. Rodríguez Campoy

2.- Rosalía Navarro Núñez

3.- Diego Ávila Molina