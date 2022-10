Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Farmacéuticos analizan los efectos de las hormonas en la salud de la piel jueves 27 de octubre de 2022 , 11:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La vocal de dermofarmacia del Colegio Oficial almeriense participa como ponente El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería ha sido protagonista en la última actividad formativa organizada por el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (CACOF) de la comunidad autónoma participando de manera activa como ponente en ‘Hormonas y Piel’, una cita que estuvo moderada por Gema Herrerías, vocal autonómica de Dermofarmacia del CACOF, y que contó como ponentes con Elena Grande y María Dolores Martín Soto, vocales de Dermofarmacia de los Colegios de Farmacéuticos de Córdoba y Almería, respectivamente. Este nuevo webinar en el ámbito de la dermofarmacia estuvo dirigido a farmacéuticos colegiados en Andalucía, y en él se abordó cómo las hormonas juegan un papel importante en los cambios que sufre la piel en diferentes etapas de la vida como puede ser la adolescencia, el embarazo o la menopausia, en el caso de la mujer. María Dolores Martín Soto subraya “la importancia de reconocer e identificar como farmacéuticos los cambios que se producen en la piel en etapas tan importantes como el embarazo o la menopausia para aconsejar al paciente así como para una posible derivación al médico”. En este sentido, los profesionales farmacéuticos recuerdan que hay distintos enfoques, “no es lo mismo cuando hay que mantener una piel sana y bonita, que cuando tenemos que mejorar alguna condición particular en la piel, detectar carencias o en su caso, derivarlo al dermatólogo”. Por ello, el farmacéutico, como profesional de la salud cualificado y de confianza, analiza cada situación de manera personalizada. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de diferenciar cuándo son medicamentos que requieren receta, aunque sean de uso tópico, y cuándo son cosméticos de indicación farmacéutica para evitar los efectos secundarios que pueden tener en la piel, porque son muy efectivos, pero si se usan mal pueden resultar irritantes. “Por eso es fundamental el consejo del farmacéutico”, recordaron en este interesante webinar. La piel con acné en la adolescencia o a cualquier tipo de edad es una patología, como las que pueden derivarse del embarazo o la menopausia, que afecta tanto a la belleza como a la salud de la piel, por eso “el farmacéutico tiene un rol fundamental para esa educación sanitaria del paciente en la prevención de patologías y el mantenimiento de la salud de la piel”, concluyen. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

