Almería Ampliar Inagurada la Unidad de Genética Molecular e Investigación del Hospital Torrecárdenas jueves 27 de octubre de 2022 , 11:54h Escucha la noticia Trabaja un equipo multidisciplinar de Análisis Clínicos, Hematología, Microbiología, Inmunología y Anatomía Patológica El secretario general de Salud Pública e I+D+i en Salud, Isaac Túnez, ha inaugurado las instalaciones de la Unidad de Genética Molecular e Investigación UGMI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería en la que trabajan de forma conjunta las unidades de análisis clínicos, laboratorio, anatomía patológica, hematología, microbiología, inmunología y cuenta con espacios específicos para el Biobanco como sede provincial vinculado a los Servicios de Laboratorios y Anatomía Patológica. Este nuevo espacio ha permitido crecer a las Secciones de Análisis Clínicos, Microbiología e Inmunología que han adaptado su capacidad diagnóstica a las nuevas demandas asistenciales y a la puesta en marcha del Hospital Materno Infantil Torrecárdenas. Además, ha permitido una importante dotación de espacios para el servicio de Anatomía Patológica con lo que le permite desplegar con éxito el innovador proyecto de patología digital ya iniciado. Esta Unidad supone un proyecto pionero e innovador con la puesta en marcha de esta unidad multidisciplinar de Genética Molecular e Investigación que da respuesta a todas las necesidades asistenciales de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de un gran número de patologías que requieren de modernas técnicas analíticas para su manejo clínico con alto nivel de Calidad. Para ello, los servicios de Laboratorios, Hematología y Anatomía Patológica han elaborado un plan funcional coordinado para dar respuesta a todos los requerimientos del diagnóstico clínico en las áreas de oncología, oncohematología, infecciosas, enfermedades inmunes, cardiovasculares, enfermedades genéticas, entre otras. El abordaje multidisciplinar "permitirá compartir tecnologías de última generación para dar un servicio de alto nivel a todas las áreas de conocimiento que participan en la unidad", han detallado desde el hospital almeriense. Para llevar a cabo la puesta en marcha de esta unidad se han instalado las últimas tecnologías con las que ya cuentan los laboratorios del Hospital Universitario Torrecárdenas (extracción DNA/RNA, PCR 'in house', RT-PCR o técnicas de hibridación genómica) pero además, se incorporan nuevas tecnologías de última generación relacionadas con la secuenciación masiva de genes y de multiarrays. Estas nuevas plataformas moleculares permitirán dar servicio no solo en el área asistencial sino también a la investigación que ya se está llevando a cabo en el centro referente de la provincia de Almería.

