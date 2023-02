Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Fascio rojipardo cañí (modo de empleo) Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por sábado 11 de febrero de 2023 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia "Hay una batalla ahí fuera,/ y es atroz./ Pronto sacudirá vuestras ventanas,/ y hará vibrar vuestras paredes,/ porque los tiempos están cambiando". Bob Dylan. Fue el ya casi centenario Kissinger, fiel nazi$ioni$ta, el que tomó la medida de la llamada 'democracia orgánica' gatopardiana de Españistán, a la muerte del Carnicero de El Ferrol. Bastaba un trampantojo 'izquierdista', a lo Simón Peres, para que se pudieran seguir perpetrando los mismos saqueos y tropelías estatalistas de siempre. Ese visionario carcamal bávaro nacionalizado norteamericano, e hijo putativo de los Rockefeller, se dio perfecta cuenta de que con el camarada parafalangista Isidoro 'Mr. X' González haría carrera desde el principio, una vez desmarxistizado el bodrio sociata liberaloide descafeinado. Ya desde sus albores en su Congreso de Suresnes (1974), el nuevo P$OE 'atado y bien atado' por el imperialismo yanqui, se disponía a seguir su 'realpolitik' al servicio de sus amos de Washington. Hasta hoy. En los laboratorios ideológicos de Langley (Virginia), la CIA toca el silbato y hace cuadrarse a los peleles de Ferraz y sus muletas coloradas desteñidas. Privatizaciones escandalosas de empresas estatales solventes y en expansión: sí, bwana. OTAN de entrada no y de salida OK: sí, bwana. Agenda 20-30 (Vente y Trinca): sí, bwana. Falta de independencia de los Tres Poderes del Estado: sí, bwana. Cesión de soberanía al E. Vaticano (fundado por Mussolini): sí, bwana. Agrocidio demencial con objeto de volvernos urbanitas dependientes: sí, bwana. Inflación que ellos han provocado emitiendo billetes a cascoporro: sí, bwana. Complicidad con el apartheid y genocidio de palestinos y saharauis: sí, bwana. Incitación al odio y segregación anticonstitucionales 'de género' que ha causado un envejecimiento poblacional sin precedentes: sí, bwana... Al señorito gringo lo que haga falta, incluso regalarle Ceuta y Melilla, o Canarias, a una brutal dictadura oscurantista, enemiga de Al-Andalus y la Humanidad, si así lo requiriese la Casa Blanca a los santos inocentes. Solapar todas esas compulsivas felaciones arrodillados a los pies del Tío Sam se vuelve imposible. De ahí esos infames postureos proserbios de ayer negando la identidad albanokosovar, sin importar que los exterminadores Milosevic y Karadzic fueran condenados en el Tribunal Internacional de La Haya. Por cuenta de la pseudoizquierda en misa y repicando, al arrimo de los carguitos y el sueldofijo. O en la actualidad justificando la criminal barbarie contra civiles invadidos, por parte de los hijos de Putin. Por cierto, ¿y el negociado militar-industrial por cuenta de sirios o libios, entre otros, alguien sabe cuándo acaba? No por curiosidad, sino porque se anuncia la próxima guerra Argelia-Marruecos, y esa sí que dejará jugosas comisiones (muchas más que la engañifa del 'túnel del Estrecho', monserga que va para más de medio siglo). Aquel camelo de 'el enemigo de mi enemigo es mi amigo' sirve igual para aplaudir a Stalin que para alabar a Saddam Hussein. Con una inciensada 'derecha' rojigualda, al albur del seguidismo político de los del puñito flácido y la rosita mustia, lo raro es que el vástago del rey de Franco, el Preparao VI, no se haya autonombrado emperador como Napoleón. El virrey Bonilla en Andalucía, vg, les arrebata su Autonomía más histórica, la andaluza, ¿y a qué se dedican los compadres de Feijóo? A continuar con idéntico proceder al de sus homos antecesores, dejando sin rubor a las sargentonas de los otros, en el paro por la debacle del cortijo, al frente de no pocas canonjías semiprivatizadas (nena, tú vales musho). Como la reiteración grosera del control de la prensa mediante la publicidad institucional y otra vez alienar a infelices jubilados con el goebbeliano Canal Sur (-raspas). Por ejemplo, hace unos días un inmigrante chalado en Algeciras atenta contra lugares de culto cristiano - algo prohibido por el Corán -, mata a un sacristán, y agrede a otro paisano suyo marroquí por el camino, y raudo inventa teleTorquemada que 'asesinó a dos curas y portaba una katana', en vez de un machete de los chinos. Se apunta a la llamada a la cruzada, cómo no, incluso el obtuso descendiente oportunista de moros pasiegos Abascal, disfrazado por carnaval con el morrión y el Kempis de rigor. Sin embargo, a nadie se le ocurre investigar que la atención psiquiátrica a enfermos mentales en el corrupto Estado marroquí apenas alcanza los doscientos especialistas para casi cuarenta millones de personas. Eso sí, los drones-kamikaze importados de Israel, tanques, avioncitos, casoplones por el Agdal o palacios... a tutiplén. Mientras tanto, aquellos grandes documentales del indispensable Juan Goytisolo que financió en su día la televisión andaluza, e impedían un estúpido racismo de sociópatas, al baúl del olvido. A nadie debe extrañar, por tanto, que el Día institucional de Andalucía del 28F, festivo, haya quedado ahogado entre el 14F, san Valentín o día del Corte Inglés, el golpista del 23F y, sobre todo, el sexista 8M... hasta el punto de que las Doñas - únicas que siempre han mandado de facto en nuestro Matriarcado ancestral pese a las imposturas 'machistas' -, debieran declararlo Día del Tocador de Señoras: la Filosofía en el Boudoir ha alumbrado los más recónditos desatinos del racionalismo cartesiano gracias al marqués de Sade. El masoquismo de Despeñaperros para abajo no conoce límites. Vamos a llevarnos bien, embaucadoras lesbosupremacistas subvencionadas, seguidoras de la biempensante programación 'woke' de Neflix, los herederos espirituales de los puritanos del Mayflower, allá en el remoto país de Disneyworld, está claro que comulgan con un patriarcado biblista fundacional; pero, ¿y qué carajo tenemos que ver los que vertebramos nuestra Cultura en torno a la Dama de Baza, la Virgen del Rocío y las Venus y Diosas Madres mediterráneas? ¿Nos tomáis a todos por imbéciles u os montáis la farsa hembrista a ver si sigue colando la discriminación económico-legal mientras orináis sobre el Artículo 14 de la Constitución? Así lleva ya el sevillano Zorman más de ¡quince millones! de visualizaciones en Youtube con su satírico temazo Soy feminista moderna, con letra del insobornable genio influencer Experto en Igualdad, también de Híspalis, cabalgando indómito junto a su inseparable activista, gaditana de origen, Valentina Ortiz (La entropía de Valen), genuina Mafalda hecha al fin toda una mujer. Periquito Noesnoperosí Sánchez - en las Elecciones de mayo te volveremos a ver, gachón -, émulo barato de Kissinger y el cínico capo criptohitleriano Klaus Schwab, prosigue los pasos de sus predecesores González y Zapatero, dopados por el decadente populismo con faldas, al borde del colapso. Al Hakam Morilla Rodríguez Coordinador Nacional de Liberación Andaluza Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía