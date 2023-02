Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Jovenes empresarios de Almería idean un ‘First Date’ para negocios sábado 11 de febrero de 2023 , 13:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una veintena de empresarios, a través de tres encuentros de 10 minutos, asisten para retroalimentarse con ideas innovadoras y crear sinergias La Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería (AJE), dentro de su filosofía ‘prosperidad para todos’ ha llevado a cabo un innovador concepto del tradicional programa B2B (Business to Business) cuyo principal objetivo es crear relaciones comerciales entre empresas; se trata de ‘First Date’. “Una cita que lejos de ser romántica es empresarial ya que el objetivo primordial de la AJE es ayudar a nuestros asociados y empresarios/emprendedores en general de la provincia a que sigan creciendo y puedan retroalimentarse”, explicaba el presidente de AJE Almería, José González. Así, una veintena de empresarios tanto socios de AJE Almería como no socios, miembros de otras organizaciones e instituciones empresariales cuyo pilar también es la innovación y el emprendimiento como el Parque Tecnológico de Almería, El Cable, Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Almería y la Cámara de Comercio, se daban cita en La Dulce Alianza donde a su llegada se les indicaba cuál era su mesa. Tras la bienvenida por parte del presidente de AJE Almería quien, además de agradecer la magnífica acogida que ha tenido el evento reseñaba que “Hemos intentado hacer citas por sectores, porque creemos que es interesante. Pero el objetivo es conocernos, abrir nuestra red de contactos”. Unas palabras que responden a la ardua labor realizada desde la Asociación con un estudio de compatibilidad previo “buscando que los encuentros fueran entre sectores diferentes y pudieran surgir iniciativas de negocio”, apostillaba. Antes de dar inicio a estas citas a ciegas, y para ir abriendo boca a los dulces caprichos que se encontraban en cada mesa, el cómico almeriense, Alvarito, era el encargado de poner la nota de humor y “ayudar a todos a desinhibirse antes de los encuentros”, añadía González. Así, cada asistente tuvo tres citas de 10 minutos cada una. Al sonido de una campana cambiaban de mesa para iniciar un nuevo encuentro empresarial. Mesas en las que se encontraba una rosa roja para cada empresario. Ahora, y ya tras el evento, desde AJE Almería “enviaremos a los asistentes un mail con los datos de contacto de todos por si les resulta interesante contactar con alguna empresa”, sostiene González. Una iniciativa pionera en la provincia que responde a la columna vertebral de la asociación almeriense: símbolo de unidad, respeto, humildad, empatía, y trabajo en equipo. “Y qué mejor fecha para realizar una cita a ciegas que en pleno mes del amor, con el Día de los Enamorados a la vuelta de la esquina. Por eso vimos propicio que fuera ahora”, matiza el presidente de la Asociación. Una iniciativa que ha tenido una gran acogida por parte de empresarios y emprendedores y de la que, desde la Asociación, se estudia ya una segunda edición para permitir a otros empresarios asistir y retroalimentarse. AJE Almería continuará con su programa de actividades previsto durante los próximos meses. Puedes conocer toda su actualidad a través de su página web https://www.ajeandalucia.org/almeria/ y de sus perfiles en redes sociales Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

