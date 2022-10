Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Fernández-Pacheco visita el puerto-ciudad de Roquetas de Mar sábado 22 de octubre de 2022 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consejero ha destacado que “este proyecto transformador”, con una inversión de más de tres millones de euros, demuestra el compromiso de la Junta con los puertos andaluces



noticiasdealmería.com El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado, junto al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, el puerto de Roquetas, donde han podido comprobar la marcha las obras integración puerto-ciudad y del nuevo edificio multiusos que albergará la nueva lonja, con una inversión de 3.085.374 euros, que estarán finalizadas "antes de terminar el año". Ramón Fernández-Pacheco ha destacado la actuación que se está realizando en el puerto de Roquetas como "un proyecto transformador y de integración puerto-ciudad que cuenta con una inversión de más de tres millones de euros y que demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía por la modernización de los puertos autonómicos, para hacerlos más atractivos, competitivos y, sobre todo, para facilitar el desempeño diario de los trabajadores de la mar". El consejero ha informado, además, de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el pasado 19 de octubre, del concurso de cesión administrativa para la ocupación, adecuación y explotación del local y terraza para la apertura de un bar-cafetería en la planta alta. El plazo de recepción de ofertas está abierto hasta el 21 de noviembre. Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha mostrado su satisfacción por estas obras que supondrán una importante transformación para el puerto pesquero de Roquetas de Mar con modernas instalaciones y servicios que mejorarán las condiciones de comercialización del sector pesquero del municipio y, al mismo tiempo, permitirá la integración de ésta en la ciudad para el disfrute de vecinos y visitantes. "Se trata de una obra muy demandada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y estamos muy agradecidos al Gobierno que preside Juanma Moreno porque ha cumplido con su compromiso y, sobre todo, ha escuchado las necesidades y demandas del sector pesquero de nuestro municipio", ha explica Amat. En la actualidad en el puerto de Roquetas se están concluyendo las obras de integración puerto-ciudad con la finalidad de atraer la ciudadanía al puerto y ofrecer una actividad recreativa y productiva con diferentes equipamientos y mejorando la conexión con el sistema de espacios públicos municipal, planteando el máximo aprovechamiento de la lámina de agua y localizando usos auxiliares y complementarios a la actividad náutico-recreativa y pesquera siendo, además, una magnífica oportunidad para la mejora y dignificación del entorno del Castillo de Santa Ana. Se va a mejorar la conectividad del tejido urbano existente mediante la mejora de los accesos al puerto, y la mejora de las explanadas y los recorridos peatonales en el interior del mismo. Con esta actuación se crearán espacios agradables para el ciudadano, con un nuevo edificio multiusos y con la instalación de elementos de sombra, vegetación, mobiliario urbano y elementos de iluminación de alta eficiencia energética que facilitará el acercamiento de los ciudadanos al puerto, una actividad compatible con la actividad náutico pesquera, garantizando siempre la funcionalidad en la maniobra y aparcamiento de la actividad pesquera, varadero y auxiliares. Al acto han asistido, además del consejero y el alcalde, el viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Sergio Arjona; la secretaria general, María del Mar Plaza; la delegada del Gobierno en Almería, Aránzu Martín; y el director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Rafael Merino; el director de Puertos Autonómicos, Diego Anguís; el director comercial de Puertos, Rafael Montero; así como los concejales Rocío Sánchez y Juan José Rodríguez; y la concejal de Presidencia, Rocío Sánchez. Puerto de Roquetas El puerto dispone de una oferta náutico recreativa de 428 amarres desde 6 a 18 metros de eslora, de los que 245 son de titularidad pública y 183 gestionados por el Club Náutico de Roquetas que cuenta con más de 600 socios. La lonja de este puerto almerienese está gestionada por una sociedad mercantil privada, Eurofish,SL con un total de 218.916 kilogramos de pesca desembarcada en 2021 y que suponen 1,6 millones de euros en facturación. El puerto pesquero en esta legislatura ha experimentado una importante transformación, y la construcción de una nueva lonja de pescado ha servido como argumento polarizador para reestructurar la zona portuaria pesquera mediante la demolición de naves antiguas y la construcción de un moderno edificio multiusos. Inversión en puertos La modernización de los puertos andaluces ha sido posible gracias a la continua inversión que este gobierno ha realizado con un importante incremento de la misma en la actividad náutico recreativa y pesquera que se ha traducido en actuaciones que han mejorado la economía generando puestos de trabajo y mejorando la vida de pescadores y ciudadanos. Entre los años 2019 y 2022 se han invertido en los puertos andaluces 101,31 millones de euros, lo que representa un 245% mas que el mismo periodo en la legislatura anterior. La inversión en la provincia de Almería en actuaciones portuarias entre los años 2019 y 2022 ha sido superior a los 13 millones de euros. Entre las actuaciones en los puertos almerienses de gestión directa destacarían las obras realizadas en el puerto de Adra por un importe superior a los 3,4 millones de euros, que ha servido para dotarlo de nuevos edificios administrativos y de servicios, junto con la urbanización del entorno que lo integra y dota de continuidad con el paseo marítimo del municipio que se completa con una nueva pasarela peatonal sobre el contradique. Esta actuación se completó con la instalación de los módulos polivalentes y elementos de sombra que configurarán el muelle Gourmet de Adra, un nuevo espacio de negocio y oportunidad para el sector de la hostelería, con una inversión adicional de 340.000 euros. Además, se está ejecutando las obras de remodelación de la urbanización de la zona pesquera de poniente del puerto, con un importe superior a los 2,4 millones de euros. En Villaricos, en sus puertos de La Esperanza y La Balsa, se ha realizado una inversión para recuperar las condiciones de navegabilidad en los accesos al puerto mediante el dragado de sus bocanas y la mejora de sus sistemas de amarre. Además, en el puerto de Garrucha se están concluyendo las obras de mejora de la pavimentación del muelle comercial , de gran importancia económica y de generación de puestos de trabajo y del que viven cientos de familias de esta comarca y que ha supuesto una inversión superior a 1,5 millones de euros que se sumarán a los 300.000 licitados para mejorar el muelle comercial. En el puerto pesquero de Garrucha se están construyendo nuevos cuartos para armadores con una inversión de más de medio millón de euros. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.