Festival Murmura alza el telón en una brillante primera jornada

domingo 16 de mayo de 2021 , 10:00h

El encuentro profesional con Javier Ajenjo (Sonorama) y la música de Zenet, Javier Ruibal, Laura Fernández y Mundo Divino conquistan las localidades de Fondón y Canjáyar







La Alpujarra almeriense vive desde la tarde de ayer el estreno del Festival Murmura, que desarrollará una quincena de actividades y propuestas que aúnan música, turismo, patrimonio, naturaleza y gastronomía, adaptándose al entorno y cuidando con mucho mimo cada uno de los detalles. Todo ello, sumado a la calidad de los artistas y bandas participantes y lo interesante de las citas complementarias, ha convertido la primera de las jornadas en todo un éxito. ‘Costa de Almería’ y Diputación, junto a Crash Music, impulsan la cultura y el turismo en La Alpujarra con esta original iniciativa.



En primer lugar, la bodega Tetas de la Sacristana de Fondón fue el perfecto escenario para el encuentro profesional con el director del festival Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, que compartió la charla ‘Turismo Enológico y de Festivales’, que despertó un gran interés entre los empresarios y agentes culturales participantes. Un encuentro que contó con la presencia del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, que valoró “de manera muy positiva que se abran espacios de debate para compartir experiencias de éxito. Creo que es importante seguir creciendo en actividades que ofrecen mucho más que un evento cultural al uso, sumando las virtudes de la zona, que en el caso de la provincia de Almería son muchísimas, como va a quedar de manifiesto en este Festival Murmura con la Alpujarra”.



En su charla, Javier Ajenjo contó su experiencia al frente del Sonorama Ribera. Un festival que no solo es uno de los referentes de la música indie de los últimos años, sino que además se ha convertido en un símbolo por la integración de la enología. Las barras del festival ofrecen medio centenar de variedades de vino denominación de origen y en las últimas ediciones se llegaron a consumir más de 20.000 botellas, acercando el consumo de vino a un público más joven, que ha aprendido a disfrutar de la variedad de categorías: tintos, rosados, jóvenes, crianzas, reservas…



Además, Ajenjo también resaltó su apuesta por el enoturismo en todas sus modalidades, afrontando como un reto de futuro la vertiente familiar, que permita a los padres y madres asistir al festival compartiendo también actividades relacionadas con el paisaje, la gastronomía, el patrimonio, la naturaleza o el arte con los más pequeños.





Conciertos en Canjáyar y Fondón

En cuanto a la música, el Cantón de Buenavista de Canjáyar fue el lugar elegido para el primero de la veintena de conciertos que se celebrarán hasta el próximo domingo. Fue con Mundo Divino. Un proyecto liderado por María del Tango junto a El Calimbero, con el que editaron a finales de 2019 su primer sencillo ‘Ya No Sé’, grabado en La Luciérnaga Estudio, en Mallorca, con Juanito Makandé, Víctor Iniesta, Enriquito y Juan Carlos Aracil y que les ha servido para seguir dándose a conocer antes de que salga a la luz su primer álbum, del que interpretaron varios temas como el propio ‘Ya No Sé’, ‘Loca’, ‘El Cielo Es De Nosotros’ o el recién estrenado ‘Cositas Divinas’.



Su música y letras brillan con luz propia y principalmente beben del flamenco, el rock andaluz y de las músicas de raíz, convirtiéndolas en bellas canciones del alma que inundan de magia cualquier espacio. Un concierto que, además, estuvo endulzado por los conocidos merengues de Canjáyar, realizados de manera artesanal con batidora, horno de leña, manguera pastelera tradicional y las tablas de madera de pino para la unión de ambas partes que lo componen.



Poco después, la Plaza de San Sebastián de Fondón recibió la primera gran noche de conciertos, con la cantaora Laura Fernández, la poesía de autor de Javier Ruibal y el corte bolero de Zenet.



El flamenco de la cantaora con discapacidad Laura Fernández, acompañada a la guitarra por su hermano Pablo, vino a reflejar ese lado inclusivo con el que Crash Music impregna todas sus actividades, como hace igualmente en Cooltural Fest, a través de su Fundación Music For All. Tangos, malagueñas, alegrías y hasta un recuerdo a Carlos Cano con ‘La Habanera Imposible’… Una bella entrada previa a los conciertos de Ruibal y Zenet.



Medalla de Oro de Andalucía, Premio Nacional de las Músicas Actuales, Premio Nacional de Cultura y Premio Goya a la mejor canción original, hablar de Javier Ruibal es hacerlo de un referente de la música y la poesía en las últimas tres décadas. El artista de El Puerto de Santa María conquistaría desde el inicio con su ‘Musa’ y ‘Amor en la red’, para recordar otro de los matices presentes en su música con ‘Yo soy africano’.



En la actuación, además de hacer gala de una afinación y delicadeza siempre apabullante, Javier Ruibal nos ensolaría con la ‘Astronomía’ mientras recordaba que ‘Soy Ese Que Te Cantaba’ varios ‘Sueños’ a la ‘Intemperie’. Para terminar, ya que ‘Solo La Dosis Hace El Veneno’, con la ‘Música En Vena’ despidiéndose con ‘Ave Del Paraíso’.



La velada culminaría con Toni Zenet que sorprendió con un recitado dedicado a la Alpujarra almeriense, con versos como “he venido a murmurarte, Fondón. Déjame en esta ocasión, además de Murmurar, descubrir también Laujar y a otros más de la región. Déjame probar tu vino, tus panes tradicionales, la suma de tus parrales, tus gurullos, platos finos”. Y continuar con “yo, un músico malagueño, voy a ser alpujarreño mientras pise este lugar. Nunca vamos a olvidar esta magia de arte y parra, mi garganta y la guitarra diciendo a gritos ‘¡Zenet quiere tener el carnet de amante de la Alpujarra!”.



Ganado así al público, el cantante navegó con la maestría conocida por terrenos de swing, jazz y bolero, con canciones de amor irredento como ‘Estás Equivocada’, ‘Ansias Locas’ o ‘Devuélveme Mis Besos’. Un concierto que, generoso, nunca fue ‘Demasiado’ con otros temas como ‘Sé Que Estás Pensando En Mí’ o ‘Soñar Contigo’. Un excelente broche de oro para la primera jornada de Festival Murmura.



Depedro, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Los Estanques y María Yfeu en la explanada del salón multiusos Pedro Murillo de Laujar de Andarax, Los 300 y Sara Soul en Almócita, Triana Jazz y Ana Brazo en Alboloduy, Dry Martina en Fuente Victoria (Fondón) y Ombligo en Fondón son algunas de las actividades previstas para el sábado. Mientras que el domingo se contará con la música de Soleá Morente en Canjáyar, Ede en Padules, Lírica en Laujar de Andarax, además de ruta en la Balsica Salobre, visita al Museo de la Minería o Túnel del Vino con degustación de productos Sabores Almería en Laujar.