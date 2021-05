Almería Manifestación contra la ocupación israelí de Palestina domingo 16 de mayo de 2021 , 09:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A las 12 de la mañana, desde Puerta Purchena salía la manifestación de solidaridad y apoyo a Palestina convocada por la Plataforma “OTAN NO BASES FUERA” de Almería, con el apoyo de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). A pesar del boicot informativo por parte de la casi totalidad de los medios de información locales, más de 3,000 personas que entre gritos de apoyo a la lucha palestina, se dieron cita en Almería para expresar la rabia y la solidaridad de Almería y Andalucía con Palestina. La implicación de la numerosa comunidad migrante residente en Almería, hizo una manifestación multicultural, multiracial y multireligiosa: magrebíes, subsaharianos, andaluces, sudamericanos… gritaban al unísono contra el Estado terrorista de Israel y contra la complicidad de la comunidad internacional; diferentes organizaciones políticas, sindicales y sociales apoyaron con su presencia la convocatoria y se unieron al grito de “Andalucía con Palestina”; un grito que resumía la voluntad de todas las asistentes de apoyar incondicionalmente la lucha del pueblo palestino en cualquier forma en que estos decidan emprender la resistencia. Un apoyo sin condicionantes, desinteresado, sin pedir nada a cambio, sin imponer criterios ni formas; aceptando y apoyando las decisiones de la resistencia palestina. Andalucía no puede ser neutral, no puede dejar que masacren a un pueblo hermano porque si Palestina sucumbe al sionismo y al imperialismo, Andalucía no tendrá oportunidad de recuperar la soberanía ni la independencia. El enemigo es el mismo: el sionismo y el imperialismo. Y la solidaridad la única herramienta que tenemos los pueblos. La numerosa presencia de mujeres y jóvenes nos ha dado un chute de esperanza y la seguridad de que la solidaridad y el apoyo al pueblo palestino no va a cesar hasta conseguir una Palestina Libre. Ausencia de arbonaidas. Una de las notas llamativas de la manifestación fue la ausencia de arbonaidas, presentes en todos los actos alternativos que se realizan en Almería por la presencia de militantes de la izquierda independentista. En esta ocasión, según nos cuentan, se ha querido visibilizar la bandera palestina, apostando por su simbología porque hoy todas somos palestinas, todas sentimos el mismo sufrimiento y todas tenemos las mismas esperanzas de ver un día ondear esa bandera sobre la capital palestina, Al-Quds (Jerusalen). El acto concluyó en la plaza de los derechos humanos, donde miembros de BDS leyeron el manifiesto de apoyo a Palestina redactado por la Plataforma “OTAN NO, BASES FUERA”: Simón Cano para La Otra Andalucía. 73 º ANIVERSARIO DE LA NAKBA DERECHO AL RETORNO LIBERTAD PARA LOS PRESOS Y PRESAS PALESTINAS LIBERTAD PARA JUANA RUIZ SANCHEZ Con estos lemas la Plataforma OTAN NO, BASES FUERA ha convocado esta manifestación, creemos que en estos momentos no podía haber lemas mas oportunos que sintetizaran cuales son algunas de las urgencias del momento en relación al sufrimiento del pueblo palestino. Antes de proseguir tenemos que condenar de manera rotunda la represión generalizada que Israel ha desatado contra la población palestina provocando cerca de un centenar de muertos, innumerables heridos, destrucción de infraestructura sobren todo en Gaza, y numerosos prisioneros. Todo ello ante la pasividad de la comunidad internacional. Nuestro primer pensamiento es para expresas nuestra profunda solidaridad con el pueblo palestinos y tener un recuerdo para quienes han sido asesinados, sufren heridas o prisión. Recordar la Nakba (catástrofe o desastre) es evocar la imagen de miles de palestinos y palestinas que, tras la proclamación del Estado de Israel en 1948, tuvieron que huir o fueron expulsados violentamente de sus hogares, unos 750.000 que hoy ya son mas de cinco millones, poblados arrasados (más de 400), desplazamientos obligatorios de población, judaización creciente etc. Aunque el 15 de mayo de 1948 es el comienzo del criminal exterminio del Pueblo Palestino desde años antes las organizaciones terroristas sionistas léase el Irgun o Haganah (con un museo vergonzoso en Jerusalén) realizaron masacres que están debidamente documentadas y que cualquiera que tenga deseos de saber puede a acudir a fuentes fiables de internet. El derecho al retorno es una reivindicación histórica del pueblo palestino, una lucha que siempre ha estado presente y que, sin ir mas lejos, durante el año 2019 en Gaza, todos los viernes hubo movilizaciones que el ejército israelí reprimió con gran violencia provocando muertos y heridos. La resolución 194 de NN.UU. de 1948 establece el derecho de retorno a sus lugares de origen de quienes abandonaron o fueron expulsados, ellos y sus descendientes, así como el derecho a ser indemnizados por las pérdidas sufridas. Esta resolución jamás se cumplió. El derecho a una Palestina laica y democrática, exige el derecho al retorno de todos los refugiados y refugiadas, y el fin inmediato de los asentamientos de colonos/ocupantes en tierra Palestina. Palestina es una nación con capital en Jerusalén y un territorio definido que limita con el rio Jordán y el Mediterráneo Hoy mas de cinco mil presos y presas palestinas cumplen condena en el Estado ilegitimo de Israel, desde condenas de varias cadenas perpetuas hasta otras condenas menores. El sistema judicial militar aplicado a los palestinos hace que más del 95% de las personas acusadas sean condenadas. La detención administrativa permite detener sin cargos a una persona durante seis meses prorrogable. En este momento concreto también queremos hacernos eco y exigir la libertad de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, que lleva 35 años residiendo en Palestina, y sus compañeros, dedicando su trabajo a tareas sanitarias, y más en estos tiempos de pandemia ante el abandono deliberado de la potencia ocupante, lo que contraviene la IV Convención de Ginebra Su detención es fruto de un montaje del ejecito israelí que desea mandar el mensaje de que la solidaridad es una tarea que puede tener costes Nos sumamos a las exigencia de libertad que ya han pedido más de un centenar de organizaciones y más de 7.000 personas. El pueblo palestino sufre la colonización y el apartheid del régimen sionista. Frente a un régimen tan poderoso y con la complicidad de los países europeos y EEUU principalmente, se hace necesario redoblar la solidaridad internacional y desmontar los mitos y las trampas y descolonizar nuestras mentes: ¿Dónde está el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Dónde está el conflicto entre un régimen criminal que en el 48 se queda con la mitad de Palestina y expulsa a casi un millón de palestinos, en el 67 se queda con Cisjordania Gaza y Jerusalén Este, que hace un Muro que convierte a Cisjordania en un gueto…? Lo que hay es un proyecto sionista criminal sustentado en tres patas: el racismo, la ocupación y el apartheid. Es como si un alumno de 4º de eso de 70 kilos se dedica a machacar a un niño de infantil y el Consejo escolar saca una resolución diciendo que está mal, pero aquí nos quedamos. Otro de los mitos es acusar de antisemita a todo el que oponga a la política sionista. ¿Qué podemos hacer? Podemos combatir estos y otros mitos en nuestro entorno, porque esto distrae de lo importante: la ocupación y el apartheid, podemos denunciar la hipocresía y el cinismo de nuestros Gobiernos cuando hacen declaraciones buenistas pero establecen acuerdos comerciales privilegiados con Israel, podemos denunciar que más de media docena de empresas de nuestra provincia de los campos de las semillas, tecnologías del agua, energía solar son filiales de empresas israelíes que han sido denunciadas por vender o comerciar con empresas en asentamientos, y citamos a una Naan Jain Ibérica radicada en el Polígono de la Redonda en Santa María del Águila, y podemos informarnos de las campañas de boicot que lleva adelante BDS y extenderlas y/o participar en ellas. Hay tantas cosas por hacer, que siempre encontraremos una por pequeña que sea, que pueda hacer de cada uno/a de nosotros una mejor persona, una persona comprometida con la defensa de los Derechos Humanos allí donde se conculque. Libertad Juana Ruiz Sánchez Libertad Presos Políticos Palestinos. Plataforma OTAN NO BASES FUERA

