FICAL 2022 proyecta "La maternal" en la Gala Inaugural

sábado 19 de noviembre de 2022 , 18:07h

“La presencia de mujeres es FICAL es muy relevante. La película que se ha estrenado en la Gala Inaugural, ‘La maternal’, es un buen ejemplo. Su directora, Pilar Palomero, hace dos años estaba en Almeria para hablarnos de su ópera prima ‘Las Niñas’, y ahora una de las dos protagonistas, Ángela Cervantes, está con nosotros”, ha expresado en la presentación la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, acompañada del director de FICAL, Ignacio Iznaola.

La actriz Ángela Cervantes, que realiza el papel de la madre, explica que “La Maternal es una película que cuenta la historia de una niña de 14 años que se queda embarazada. Hago de su madre, y nos permite ver la realidad de los centros residenciales de acogida de madres adolescentes. Es dura, pero a la vez emocionante y tiene luz, porque la directora quiso que muchas de las chicas que han sido madres en su adolescencia y conviven en el centro participen en la propia película”.

La protagonista junto a la actriz Carla Quílez confiesa que “al principio, cuando me llegó el casting, me chocó un poco. Recién empezada la carrera tener que hacer de madre me llamó la atención. Pero el personaje merecía la pena. El personaje, Penélope, vive en un pueblo, muy sola, y hace lo que puede con las herramientas que tiene, y sufre al ver que se repite el mismo patrón en su abuela, en ella y la hija. Es verdad que la película sigue la historia de Carla, pero se explica el contexto a través de mi personaje”.

Ángela Cervantes valora la propuesta de la joven cineasta Pilar Palomero de incorporar al rodaje personas sin experiencia: “yo creo que requiere más trabajo por parte de la directora. Pilar tuvo que enseñar a las chicas del centro cómo es un día de rodaje, como improvisar, tiene algo de genialidad La actriz que hace de hija, Carla, no se leyó el guión en ningún momento antes del rodaje, ni las chicas. Pilar quería que se sorprendieran y se rodó cronológicamente, para darle más autenticidad Nos fuimos a una casa una semana en preproducción para preparar el universo de madre e hija. Yo sí trabajé con guión. Hubo mucha comunicación y charlas con la directora. A Pilar le gusta que el rodaje esté muy vivo, y la sensación de lanzarte a la piscina el día del rodaje”.

Por último, confiesa que “fue una experiencia intensa, pero una de las cosas más maravillas del cine es que te da la oportunidad de entender otras realidades y mundos, aunque sean duros”.

Nominada a los Goya como actriz revelación por su papel en ‘Las Niñas’, reconoce que “me generará notoriedad y más oportunidades de casting”.