‘La casa entre los cactus’ ha estrenado el concurso ‘Ópera Prima’ de FICAL

sábado 19 de noviembre de 2022 , 18:02h

Más de cien proyectos audiovisuales, de los que se han elegido doce, se han presentado al Certamen Nacional de Largometrajes ´Ópera Prima’. La película ‘La casa entre los cactus’ ha sido la primera en proyectarse en el Teatro Cervantes y su directora y un amplio elenco de actrices en sentarse delante de los periodistas para compartir experiencias en el marco del XXI Festival Internacional de Cine de Almería. Y su historia difiere bastante del perfil de la directora debutante. Carlota González-Adrio no ha tenido que sacar adelante un guión propio, sino que recibió la dirección por encargo, un trabajo basada en el libro del mismo título, escrito por Paul Pen, que a su vez es el autor del guión.

Carlota González-Adrio explica que “estaba escribiendo mi guión, y durante el proceso de escritura me surgió la oportunidad de dirigir esta película de encargo y basada en una novela. Entré en un proyecto maduro, me surgió de repente y me subí al barco”. Y ésa ha sido precisamente la mayor complejidad, “la escaso tiempo para rehacer el guión y hacerlo mío”.

La directora afirma que “lo primero es olvidarte de la novela y desarrollar un diálogo con Paul Pen. Tratar de narrar las cosas con imágenes difiere de escribir una novela, por lo que teníamos que trabajar la puesta en escena. Hubo trabajo intenso y rápido con Paul. Quedaban pocos meses para el rodaje y para que fluyera un guión cinematográfico”.

La directora ha estado acompañada por las actrices Judit Fernández, Anna y Carla Ruíz Solera, y Aina Agustí. Junto a ellas, la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y el director de FICAL, Enrique Iznaola. Almudena Morales ha destacado que “el certamen Ópera Prima se está asentando año tras año, con una respuesta muy positiva del público”, mientras que Enrique Iznaola ha valorado la intriga de este thriller, “parece que va a contar una cosa y cuenta otra diferente. Carlota tiene un gran talento”

Jóvenes actrices

Aina Agustí afirma que “el rodaje ha sido una experiencia extraordinaria. Dos meses en Canarias, intenso y familiar, y como era en pandemia, estar aislados como en la historia misma, y juntos rodando y aprendiendo”. Por su parte, Judith Fernández asegura que “cuando veáis la película no salgo tanto, pero sin embargo me he sentido muy involucrada, yo la sentía igual. Cuando estás en un proyecto y te incorporas a otro ya empezado la sensación es rara, pero en este me sentía como en casa. Eso se ha reflejado en el resultado”.

Las más pequeñas, las hermanas Anna y Carla Ruiz, confiesan que “me gustó mucho rodar la película, éramos como una familia y nos cuidaban genial. Éramos nosotras en la película”, afirma Anna. “A mí también, es la primera vez que hacemos cine y ha sido emocionante”, añade Carla.

La película, en la que se puede escuchar la canción del grupo almeriense Los Puntos ‘Esa niña que me mira’, es un thriller emocional lleno de suspense, en el que la idílica convivencia de una familia perfecta se verá dinamitada con la aparición de un extraño que no es quien dice ser”. Combina la experiencia de actores como Airadna Gil, Daniel Grao o Ricardo Gómez, con un elenco de jóvenes e incluso niños, en sus primeras apariciones en pantalla.

La directora se muestra satisfecha de su ópera prima: “creo que lo importante es que te concentres mucho en la historia y los personajes que tienes entre manos. Mi reto es hacer la película mía en el poco tiempo que tenía. Cuando ves que hay personas que se lanzan al vacío contigo, eso te estimula, te fías de tu intuición pero hasta que no está terminada, no se sabe si va a surgir la magia”.

Carlota ha sabido transmitir su energía, como han confesado las actrices, a este trabajo audiovisual, muy bien recibido por crítica y público. “Aunque la mayoría habíamos leído el libro, gracias Carlota pudimos trabajar los personajes desde cero, y cada personaje tiene su personalidad”, afirma Aina, mientras que Judith añade que “Carlota tiene una sensibilidad que se ve en pantalla. El rodaje era como un diálogo entre actor y director, muy estimulante”.

Toda la información de FICAL 2022 se puede consultar en la web/app yosoyfical.es y en la web www.festivaldealmeria.com