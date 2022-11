Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

FICAL da voz a víctimas de la industria pornográfica en ‘PornoXplotación’

domingo 27 de noviembre de 2022 , 10:33h

El Teatro Apolo ha acogido esta tarde el estreno en pantalla de la serie documental ‘PornoXplotación’ de Mabel Lozano y Pablo J. Conellie. El XXI Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que está llegando a su fin, ha encendido el proyector en la capital almeriense con ‘PornoXplotación’, una producción que da voz a las víctimas de la industria pornográfica.

Coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el teatro ha recibido a la directora Mabel Lozano, así como a parte del equipo que ha hecho realidad su trabajo, Eduardo Escorial, director de contenidos de Secuoya, Fausto Bastida, director producción de Secuoya, David Gallart, productor ejecutivo y una de las intérpretes en la serie, Laura Rozalén.

Mabel Lozano ha trasladado que “justo hace un año se presentó el teaser de ‘PornoXplotación’, un festival que para mí es de referencia y agradezco a Enrique Iznaola porque he venido con mis trabajos y siempre me he sentido como en casa”. En esta línea, la directora ha reflejado que, en este 25N, donde se conmemora la violencia hacia las mujeres, “es necesario decir que la violencia tiene muchas caras, no solo la de pareja, también tiene las caras de mutilación genital femenina, de trata, de porno explotación, un fenómeno que no es tan nuevo porque a través de la web se está explotando a mujeres jóvenes”.

Respecto a ‘PornoXplotación’ ha explicado al público que “es un documental donde en los primeros capítulos vais a ver la diferencia entre los hombres y las mujeres dentro de la industria tan turbia como es la pornografía, es un día para reflexionar y pensar en cómo hay que trabajar en la educación de nuestros hijos e hijas, también en la educación sexual”. Por ello, Lozano ha resaltado que “esta serie, que no es fácil ni cómoda porque aborda temas inéditos y únicos, es una herramienta magnífica, por eso hemos trabajado en ello, tanto para la prevención de las chicas como para decir que la pornografía deja víctimas de un lado y del otro de la pantalla, tanto chicas jóvenes que llegan buscando trabajo y se quedan atrapadas en estas mafias pero, también como hay chicos jóvenes con móviles que tienen acceso a una pornografía violenta y virtualizándose en las calles”.

Eduardo Escorial, director de contenidos de Secuoya, ha reflexionado que “cuando la vida te pone por delante la posibilidad de adaptar el libro de ‘PornoXplotación’, de Mabel Lozano, es una oportunidad que no quisimos dejar escapar desde Secuoya porque es una serie que es muy necesaria desde el punto de vista social, la hemos hecho desde el convencimiento de que había que hacerla y nos extrañó que no hubiera nada así”. Asimismo, ha agradecido a la directora “por hacer posible que podamos difundir un mensaje tan necesario y, sin duda, estamos muy contentos”.

Sobre PornoXplotación

‘PornoXplotación’ es una serie documental basada en el libro pornoXplotación, de Mabel Lozano y Pablo J. Conellie editado por Editorial Alrevés. ¿Te has parado a pensar que hoy en día casi todos llevamos un pequeño cine porno en el bolsillo? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el precio que pagamos por ello? El porno deja víctimas y secuelas a ambos lados de la pantalla: Los que aparecen y los que lo ven. Testimonios en primera persona nos cuentan sus experiencias. Expertos nos ayudan a contextualizarlas.