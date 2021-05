Deportes Final de ascenso a primera división andaluza de tenis alevín en Aguadulce jueves 06 de mayo de 2021 , 14:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El delegado de Educación y Deporte asistió a la final y entregó los premios a los ganadores, el club sevillano Oromana





El pasado fin de semana, se celebró en las instalaciones del Albergue Inturjoven de Aguadulce el play-off por equipos alevines para el ascenso a la primera división andaluza. Participaron en esta jornada un equipo de la ciudad de Baza, Cid Hiaya, dos equipos sevillanos, Rio Grande y Oromana, y el anfitrión el Club de Tenis Hnos Solas de Aguadulce (Roquetas de Mar).



El delegado de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez Rosales, acompañó a los jóvenes jugadores durante la competición y los animó a “continuar esforzándose y disfrutando de este deporte”. Jiménez hizo entrega de los premios a los ganadores, el CT Oromana, que venció en la final al CT Hnos Solas y felicitó a todos los participantes por su “deportividad y espíritu de superación”.



Por su parte, el presidente del Club de Tenis Hermanos Solas, Manuel Solas, ha señalado “hemos podido ver a pequeños jugadores con grandes cualidades, capaces de hacernos disfrutar con su juego, con sus golpes y con sus puntos. Y además jugando en este agradable centro deportivo situado junto al mar en Aguadulce”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

