Educación se reúne con representantes de las familias del CEIP Torremar de Retamar

jueves 06 de mayo de 2021 , 14:41h

El objetivo de esta reunión ha sido aclarar las cuestiones técnicas y legales que atañen al servicio de transporte escolar en la localidad de Retamar







El delegado de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez Rosales, se ha reunido con representantes de las familias del CEIP Torremar de Retamar con el objetivo de aclarar las cuestiones legales y técnicas que atañen a la prestación actual del servicio de transporte escolar en la localidad de Retamar. En esta reunión, además, han estado presentes la jefa del servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial de Educación, Maribel Fernández Imbernón, y personal de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), quienes se han encargado de explicar todas las cuestiones planteadas por las familias en relación a este servicio complementario.



Tal y como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, el delegado ha recordado a las familias que “el transporte escolar está siendo regulado en todas las provincias para adecuar la oferta a la normativa vigente”. Según el Decreto 287/2009, de 30 de junio por el que se regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos “tendrá derecho a la prestación gratuita del servicio complementario del transporte escolar, el alumnado que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, o que resida en núcleos dispersos de población o en edificaciones diseminadas”.



En el caso de la localidad de Retamar, al tratarse de un núcleo urbano consolidado, el transporte del CEIP Torremar fue propuesto a extinguir en el curso 2019/2020. Esto significa que aquel alumno que tuviese derecho al transporte en el momento de la propuesta lo seguirá teniendo hasta que finalice sus estudios, pero no se autorizará transporte para ningún alumno de nueva matriculación al tratarse de una parada a extinguir.



Sobre la petición realizada por parte de las familias en relación a la posible ocupación de plazas libres en el autobús escolar, el delegado ha explicado que “este hecho se debe a una cuestión de organización y aprovechamiento de los recursos por parte de la empresa contratada”. Actualmente, el plan de ruta escolar que corresponde al CEIP Torremar coincide con la ruta escolar del IES El Alquián. Es por ello que la empresa de transporte contratada hace uso de los mismos vehículos en dos tramos horarios diferentes, primero realiza la ruta del instituto y posteriormente la del colegio. No obstante, aunque los vehículos sean los mismos, no lo es el número de alumnos autorizados a usar este servicio.



Antonio Jiménez ha manifestado su sensibilización con las demandas de las familias, pero ha subrayado que “la solución a este problema debe pasar por el cumplimiento de la ley”. Por ello, en la reunión se han planteado posibles alternativas que solventen la situación de las familias respetando la normativa vigente, como la creación de rutas de acceso seguras al colegio, la ampliación de carriles bici o mejoras en el transporte urbano.



En este sentido, cabe destacar el compromiso de la Delegación Territorial de Educación de Almería por conservar el transporte escolar en esta localidad mientras sea posible, tal y como demuestra el hecho de que las paradas a extinguir sigan funcionando a día de hoy para garantizar el derecho adquirido de aquellos alumnos y alumnas que venían usando el transporte con anterioridad al mencionado decreto, y que seguirán haciéndolo durante los siete próximos cursos.