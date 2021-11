Firmados los primeros convenios para modernizar regadíos con cargo al Plan de Recuperación

miércoles 17 de noviembre de 2021 , 15:56h

Las actuaciones permitirán usar aguas no convencionales y regeneradas para el riego, mejorar su eficiencia hídrica y reducir costes energéticos y emisiones contaminantes gracias a la implantación de energía fotovoltaica

ACTUACIONES EN EL LEVANTE ALMERIENSE

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado en Almería la firma de los primeros convenios entre la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y comunidades de regantes para acometer obras de modernización de regadíos incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los cinco acuerdos suscritos hoy, más otros dos que se firmarán mañana, suman una inversión pública total de 51,7 millones de euros.El programa para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos constituye el capítulo inversor más importante del componente del PRTR que gestiona el MAPA, y prevé una inversión pública de 563 millones de euros financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea. Estas actuaciones tienen un carácter público-privado, con una aportación de los fondos de recuperación que cubrirá como máximo el 80%, mientras que las comunidades de regantes y usuarios deberán aportar el resto. De esta forma, la inversión total sobrepasará los 700 millones de euros, que permitirán modernizar más de 100.000 hectáreas de regadíos en el conjunto de España.El MAPA encomendó la ejecución de la primera fase del plan a Seiasa, mediante acuerdo firmado el pasado 25 de junio, con un programa de actuaciones que suman 260 millones de euros. Los convenios firmados hoy con varias comunidades de regantes son para acometer las primeras actuaciones programadas.En la primera fase de este plan se destinarán a Andalucía un total de 76,32 millones de euros en 15 actuaciones de modernización de regadíos sostenibles. De esta cantidad, 51,83 millones de euros corresponden a 7 actuaciones en la provincia de Almería.En concreto, el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, ha suscrito cinco convenios con los presidentes de las comunidades de regantes del levante almeriense Aguas del Almanzora, S.A.T. Nº 1685 Los Guiraos, Zona Norte de Huércal-Overa y Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora por los que el MAPA destinará 38.049.106,10 euros (IVA no incluido) a obras de modernización de regadíos sostenibles.La firma ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, en presencia del subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias y el alcalde de esta ciudad, Antonio Fernández Liria.El presidente de Seiasa firmará mañana en la subdelegación del Gobierno en Almería otros dos convenios con la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar y de la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena, que supondrán una inversión total de 13.780.000 euros (IVA no incluido).El objetivo de las actuaciones es la modernización de los sistemas de riego para procurar una mejor eficiencia hídrica, con la utilización de aguas no convencionales o regeneradas en algunos casos, y habilitar instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo que permitan ahorrar costes energéticos a los regantes, al tiempo que se reduce la emisión de CO2 a la atmósfera.

Los proyectos incluidos en los convenios firmados hoy, que afectarán a un total de 15.018 hectáreas y 5.725 regantes, han sido seleccionados de acuerdo a los requisitos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, e implementación de nuevas tecnologías exigidos por la UE para la aplicación de los fondos de recuperación.





Las actuaciones previstas son las siguientes:



· Aguas del Almanzora S.A.:



El “Proyecto para la distribución de agua con bombeos fotovoltaicos en Palomares para la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, Comunidades de Regantes del Bajo Almanzora, Vera, S.A.T. Nº 2503 de Antas y S.A.T. Agrolujo (Almería)”, con un presupuesto de 9.099.039,06 euros (IVA no incluido), tiene como objetivo permitir el uso de aguas no convencionales para el abastecimiento a varias comunidades de regantes, así como la implantación de energías renovables que reducirán la dependencia de energías fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. Incluye además un sistema de automatización y telecontrol que permitirá digitalizar la gestión de los riegos y la energía de manera integral, con el fin de maximizar la eficiencia energética e hídrica. Afecta a una superficie de 5.979 hectáreas y beneficia a 3.292 regantes en los municipios de Cuevas del Almanzora, Vera y Antas.



· S.A.T. Nº1685 Los Guiraos:



El “Proyecto de autoconsumo para mejora del aprovechamiento energético en el riego para la Sociedad Agraria S.A.T. Los Guiraos en Cuevas del Almanzora (Almería)”, por valor de 678.400 euros (IVA no incluido), pretende conseguir una mayor flexibilidad en las horas de riego y hacerlo de manera más eficiente para el medio ambiente. Esta actuación permite el uso sostenible de los recursos naturales con el empleo de energías renovables que reducirán la dependencia de energías contaminantes. Afecta a una superficie de 2.505 hectáreas y beneficia a 557 regantes en los municipios de Guazamara y Cuevas del Almanzora.







· Comunidad de Regantes Zona Norte de Huércal-Overa:



El “Proyecto de tratamiento terciario en instalación de regeneración de aguas de Huércal-Overa (Almería)”, previsto en 6.201.000 euros (IVA no incluido), tiene por objeto procurar el aprovechamiento de aguas regeneradas procedentes de la estación depuradora de aguas residuales para su reutilización en riego agrícola. Se habilitarán instalaciones de autoconsumo con energía de fotovoltaica que reduzcan el uso de energías fósiles y se implantará un sistema de automatización y telecontrol para la digitalización de la gestión integral del riego. Además está prevista la instalación de una cubierta flotante para la balsa de riego que evitará la evapotranspiración del agua, optimizando el uso de la misma. Afecta a una superficie de 334 hectáreas y beneficia a 26 regantes en el municipio de Huércal-Overa.



· Comunidad de Regantes Sindicatos de Riegos de Cuevas del Almanzora:



El “Proyecto de reconversión de la instalación de regeneración de aguas de la comunidad de regantes de Cuevas del Almanzora para el tratamiento con aporte de energía renovable por generación fotovoltaica y reacondicionamiento de red de distribución” cuenta con un presupuesto de 21.062.543,44 euros (IVA no incluido) y nace de la necesidad de realizar el tratamiento de aguas no convencionales para su uso en el regadío, además de la construcción de una planta solar fotovoltaica que permitirá un importante ahorro energético. La digitalización de los sistemas supondrá mejorar a todos los niveles su eficiencia hídrica y energética. Afecta a una superficie de 5.400 hectáreas y beneficia a 1.800 regantes en el municipio de Cuevas del Almanzora.





· Comunidad de Regantes Sindicatos de Riegos de Cuevas del Almanzora:



El “Proyecto de planta solar fotovoltaica para bombeo hacia Balsa Ballabona (Almería)”, con 1.008.123,60 euros (IVA no incluido) de presupuesto, permitirá construir una planta solar fotovoltaica para aprovechar las horas diurnas y que el bombeo trabaje impulsando agua hasta la balsa, obteniendo un mayor volumen de agua almacenada y mejorando la eficiencia de la red hidráulica. Todo el sistema, tanto bombeo como planta solar, estará controlado mediante tecnologías de la información, lo que permitirá el control y explotación óptimos de los mismos. Afecta a una superficie de 800 hectáreas y beneficia a 150 regantes en el municipio de Cuevas del Almanzora.





ACTUACIONES EN NÍJAR Y EL PONIENTE ALMERIENSE

En el caso de los dos convenios que se suscribirán mañana, las actuaciones afectarán a 16.610 hectáreas y beneficiarán a 6.600 regantes en los municipios almerienses de Níjar, Almería, Lucainena de las Torres, Sorbas, Roquetas de Mar, El Ejido, Vícar y La Mojonera.· Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar:Bajo la denominación “Proyecto de Balsa General de Regulación en la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, en el Paraje del Jabonero,” cuenta con un presupuesto de 6.890.000 euros (IVA no incluido). El objetivo es la construcción de una balsa que incremente la capacidad de regulación, lo que se traducirá en un aumento del consumo de aguas no convencionales y, en consecuencia, una disminución de las extracciones del acuífero, actualmente sobreexplotado y altamente contaminado. Además, entre otras acciones medioambientales, está prevista la instalación de albercas artificiales para avifauna e islas flotantes en la lámina de agua de la balsa para la nidificación de aves y pequeños anfibios. El proyecto se completa con tres pequeñas estaciones fotovoltaicas que se traducirán en un ahorro energético para los regantes y en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. Afectará a 10.100 hectáreas y beneficiará a 2.500 regantes.· Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena:El “Proyecto de tratamiento de aguas de la balsa del Sapo”, tiene un presupuesto de 6.890.000 euros (IVA no incluido). Actualmente la conductividad del agua de la Balsa del Sapo hace inviable su aprovechamiento para riego, por lo que el objetivo de las actuaciones es la construcción de una estación de tratamiento para regenerar agua, consiguiendo una calidad adecuada para el riego y aprovechar así un recurso que actualmente se bombea al mar. Un sistema de automatización y telecontrol permitirá digitalizar la gestión de los riegos y la energía de manera integral, con el fin de maximizar la eficiencia energética e hídrica. Afectará a 6.600 hectáreas y beneficiará a 4.100 regantes.