Fiscalía atribuye muerte y heridos en robo de cáñamo a uno de los acusados

La Fiscalía Provincial de Almería ha señalado a uno de los nueve acusados por el intento de robo de una plantación de cáñamo industrial en un invernadero de La Cañada de Almería como responsable de los disparos que resultaron en la muerte de uno de los propietarios de la finca y dejaron gravemente heridos a sus dos hermanos. Estos lamentables hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2020 y están siendo juzgados en la Audiencia Provincial. La modificación del escrito provisional de conclusiones por parte del Ministerio Público incluye la retirada de los cargos contra dos de los acusados, representados por el abogado Francisco Ferre. Sin embargo, la acusación particular mantiene sus peticiones de prisión para ambos. Además, se ha eliminado el delito de pertenencia a organización criminal, inicialmente imputado a todos los acusados, con una solicitud de tres años de prisión. La Fiscalía mantiene sus peticiones iniciales para A.M.R., acusándolo de un delito de homicidio, dos delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y robo con violencia en tentativa con uso de arma. La petición de cárcel para este acusado asciende a 36 años y medio. Durante el juicio, A.M.R. fue identificado por los demás acusados como el autor de los disparos durante el intento de robo de lo que inicialmente creían que era marihuana. A pesar de que actuaron con el rostro cubierto, uno de los hermanos de las víctimas afirmó haberlo reconocido. Por su parte, el acusado negó su participación, alegando que en el momento de los hechos estaba en Barcelona debido al fallecimiento de una tía. Para los seis acusados restantes, la Fiscalía ha modificado sus peticiones, acusándolos de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa con la agravante de disfraz. Uno de ellos enfrenta una agravante de reincidencia debido a hechos anteriores de similar naturaleza. Cinco defensores se han adherido a las conclusiones definitivas del Ministerio Público. Durante la última fase del juicio, se realizó una prueba forense que reveló las lesiones sufridas por la víctima mortal, quien recibió un disparo que atravesó su tórax, causando daños en el pulmón y el corazón. Las forenses indicaron que la trayectoria del disparo, descendente, sugiere que el agresor podría haber estado en un punto elevado sobre la víctima. El examen de criminalística determinó que el disparo se realizó desde una distancia larga, sin encontrar restos de la detonación en el cuerpo ni en la ropa de la víctima. El proyectil y las vainas halladas en el lugar se corresponden con un arma del mismo calibre 22, utilizado comúnmente en pistolas. Según la acusación, A.M.R. habría utilizado esta arma al advertir la presencia de las víctimas en el invernadero. Además, se hallaron restos de munición de un calibre diferente cerca del lugar de los hechos, incluyendo tres cartuchos percutidos y un arma defectuosa. El juicio se encuentra en la etapa final, con la reproducción de pruebas documentales antes de los informes finales.

