Almería Salvadoreña perseguida por las maras pidió asilo en Almería Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 23 de enero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Llegó en línea aérea regular desde El Salvador huyendo de las pandillas Carmen (nombre ficticio), nacida en 1989 en El Salvador, llegó a España el 26 de febrero de 2019 y lo hizo en avión, por el Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, buscando refugio y protección ante una situación insostenible en su país natal bajo la amenaza de los pandilleros de las temibles maras. Sin embargo, su solicitud de asilo que había sido formalizada el 13 de septiembre de 2019 en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería, ha sido denegada, generando una profunda controversia sobre si esas situaciones deberían contar con protección internacional. El Calvario en El Salvador Carmen vivía en la Colonia de Campanera, ubicada en el municipio de Soyapango en San Salvador. Trabajaba como encargada de ventas en un supermercado, pero su vida se volvió un infierno debido a las pandillas que controlan la zona. La Mara 18, en particular, se convirtió en una amenaza constante para ella y su familia. El calvario comenzó con extorsiones en la casa de sus padres. Tres hombres armados intimidaron a su familia, exigiendo un pago de 1500 dólares en tres días. Ante la imposibilidad de cumplir con la demanda, el padre de Carmen entregó 200 dólares. La situación empeoró con el tiempo; en octubre de 2018, la misma pandilla exigió 3000 dólares, disparando en su casa como advertencia. Las amenazas se volvieron más contundentes, obligando a Carmen y su familia a abandonar su hogar. Se refugiaron en la casa de los suegros, pero incluso allí, la Mara Salvatrucha los amenazó, creyendo que eran informantes de otras pandillas. El miedo a represalias los llevó a tomar la decisión más difícil: abandonar su país natal y buscar seguridad en España, donde la madre de Carmen residía. La Lucha por Asilo en España Carmen presentó su solicitud de protección internacional el 13 de septiembre de 2019 en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería. A pesar de la admisión a trámite, su petición fue denegada, argumentando que las amenazas y extorsiones eran actos de delincuencia común y no vinculados a motivos de asilo. La resolución alega que, según la información sobre El Salvador, las autoridades locales han implementado medidas para combatir las maras, incluido el "Plan El Salvador Seguro" (PESS). Además, destaca que no se ha presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades salvadoreñas, cuestionando la supuesta pasividad de estas frente a los hechos. La Jurisprudencia y la realidad El caso de Carmen se enmarca en una serie de precedentes legales, donde las solicitudes de asilo relacionadas con la persecución de las maras han sido desestimadas por el Tribunal Supremo. Aunque la persecución de agentes no estatales puede ser motivo de protección internacional, se requiere evidencia de pasividad o desidia por parte de las autoridades locales. Sin embargo, Carmen alega que su vida estaba en peligro y que las autoridades salvadoreñas no ofrecían una protección adecuada. La situación política y de seguridad en El Salvador ha sido objeto de evaluación, pero la resolución sostiene que las medidas implementadas, como el PESS, demuestran la atención del gobierno a la seguridad ciudadana. El dilema de Carmen y otros La negación del asilo a Carmen plantea preguntas fundamentales sobre la eficacia y la imparcialidad de los procesos de asilo en España. ¿Es suficiente la implementación de planes gubernamentales para garantizar la seguridad de los solicitantes? ¿Se están pasando por alto situaciones de riesgo real? El caso de Carmen destaca la complejidad de estas decisiones y plantea la necesidad de revisar la interpretación de la legislación de asilo en casos donde la persecución proviene de agentes no estatales. Mientras tanto, Carmen y otros enfrentan la incertidumbre de su futuro, en una lucha desesperada por seguridad y protección en un país extranjero. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Detenidos en Almería cuatro marroquíes que se hacían pasar por menores