Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Francisco Lores es reelegido decano del COGITIAL lunes 02 de octubre de 2023 , 18:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Estará rodeado de una Junta de Gobierno paritaria, la primera de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales en España. Sus objetivos son “digitalización, defensa de la profesión, colaboración con administraciones y networking” Francisco Lores ha sido reelegido decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Almería (COGITIAL), afirmando que “es para mí un orgullo, y a la vez, una responsabilidad, tomar posesión como decano, en una nueva reelección en la que, como siempre, estaré arropado por unos excelentes profesionales que me han querido acompañar en la nueva Junta de Gobierno”. Se trata de una Junta de Gobierno paritaria, cinco mujeres y cinco hombres, convirtiéndose en el primer colegio de ingenieros técnicos industriales de toda España con una Junta de Gobierno compuesta en un 50% por mujeres y un 50% por hombres. “Lo hacemos desde el convencimiento de que la igualdad debe reflejarse en todos los ámbitos de la sociedad”, explica el decano. La nueva Junta de Gobierno está formada por Francisco Lores Llamas, decano; Luis López Salvador, vicedecano; Jesús Cantón Salazar, secretario; José María Pérez Alcolea, vicesecretario; Cristina María Fernández Camacho, tesorera; Francisca Jiménez Peña, interventora; Abraham Valera Jiménez, vocal; Ana María Rodríguez Dionis, vocal; Isabel Róbalo Cabrera, vocal; y María Ángeles Tristán Martínez, vocal. El siguiente paso debe ser que haya más ingenieras en la Universidad, y luego en el colegio. “Su presencia es aún escasa entre nuestros colegiados, sólo el 9% sobre 700 colegiados. Por eso entre todos, Administraciones, Universidad y colegios profesionales, debemos trabajar para incentivar la presencia de mujeres en las carreras de ingeniería, en especial de Ingeniería Técnica Industrial, que luego se integrarán a nuestro colegio”, asegura. Además, destaca que “n la actualidad no hay bolsa de paro. En esta nueva etapa tenemos un 30% de profesionales muy jóvenes, los cuales ya están plenamente incorporados al mundo laboral”. Comprometidos con el desarrollo de la provincia El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería se fundó en el año 1981, y desde su implantación vela por el cumplimiento de la legalidad en el sector industrial y garantiza la seguridad de las personas mediante el visado colegial. Por tanto, “el Colegio lleva más de 40 años comprometido con el desarrollo de la provincia de Almería. Principalmente como motor del tejido industrial, pero también dando impulso a otros sectores para hacer crecer a la provincia”. La sociedad está avanzando de manera vertiginosa, especialmente gracias a la tecnología, pero “es importante que el desarrollo se realice con un estricto cumplimiento de la legislación. También es básico avanzar en la sostenibilidad en todos los sectores. Y, por último, que ningún sector de la ciudadanía se quede fuera de la nueva revolución digital. Por eso, quiero tender la mano a las Administraciones para colaborar con el fin de adaptar el sector industrial a las nuevas necesidades de la sociedad”. Pero también avisa a las administraciones que “lucharé, como hasta ahora, para defender la profesión desde el plano laboral y legal. E igualmente, trabajaré para mantener el prestigio de los servicios que los ingenieros técnicos industriales prestamos a la provincia”. La toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno se celebró hace unos días en la sede colegial y en la misma el decano señaló las cuatro retos del nuevo mandato: “Una formación encaminada a dotar de las nuevas herramientas que requieren los ingenieros técnicos industriales ante los avances de la digitalización; la defensa clara de la profesión y de las competencias que nos otorga la legislación europea y española; intensificaremos la colaboración con las administraciones para atender los desafíos de la provincia; y quiero fomentar la convivencia y networking entre los colegiados, con la organización de actividades sociales y deportivas”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.