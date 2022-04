Deportes Francisco Torrella y Cecile Riboleau, vencedores de la Vuelta a Almería tras imponerse en Huércal-Overa domingo 03 de abril de 2022 , 20:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizada por Total Sport Mediterranean, ha llegado a su finalización este domingo después de tres etapas que han tenido también como protagonistas a los municipios de Almería, Huércal de Almería y Albox Francisco Torrella (GSport Alma Wagen) y Cecile Riboleau (Bicicletas Km 0) se han proclamado este domingo vencedores de la VI Vuelta a Almería de ciclismo, organizada por Total Sport Mediterranean, tras imponerse en la tercera y última etapa de esta prueba por etapas referente en todo el sur nacional, que ha comenzado en Albox y ha finalizado en Huércal-Overa. La concejala de Deportes de Albox, Virginia Sáez, junto con el concejal de Seguridad Ciudadana y Asociaciones, Juan Javier Torrecillas, han sido los encargados de llevar a cabo el corte de cinta en la salida en el municipio albojense. Desde allí, el pelotón ha pasado por Arboleas, Zurgena, La Alfoquía, Los Navarros, Overa, Huércal-Overa, Santa María de Nieva, El Gor, Úrcal y Las Labores, realizando un circuito por el municipio huercalense, pasando en dos ocasiones por estos últimos núcleos. El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha sido el encargado de entregar los premios a los ganadores, acompañado por el concejal Blas Sánchez. Francisco Torrella ha sigo el vencedor de la tercera etapa, con 2 horas, 30 minutos y 24 segundos, que le han valido para hacerse también con la victoria absoluta en la general. José Manuel Cayuela (Encacón SLU Construcciones) se ha llevado la segunda posición de la etapa y Jorge Martín Montenegro (Retelec Cycling Galicia) la tercera. En féminas, con una distancia menor, Cecile Riboleau (Bicicletas Km 0) se ha impueso a Ylenia García (Ciclos N’Ruta), ambas en el mismo tiempo de 2 horas, 20 minutos y 51 segundos, que ha consolidado a Riboleau como ganadora de la general final. Tercera en la etapa ha sido Mª Nieves Cantos (Sabika). Por categorías, en la etapa han sido los tres primeros en élite José Manuel Cayuela (Encacón SLU Construcciones), Jorge Martín Montenegro (Retelec Cycling Galicia) y Juan Pablo González; en máster 30 Aitor Escobar (GSport Alma Wagen), Gabriel Sánchez (Inagroup) y Nicolás Mercader (Ciclos N’Ruta); en sub-23 José Ramón Borja (Esetec-Salazones R. Fuentes), Daniel Castro (Ulevel-Safirfruits) y Manuel del Pino (Peña Ciclista La Cañá); en máster 40 Francisco Torrella (GSport Alma Wagen), Juan Jesús Paniagua (CC Ucromar) y Sergio Miguel Fernández (BSM Bikes); en máster 50 David Romero (Nevada Bike), Jorge Jesús Plaza (BSM Bikes) y Eduard Vergés (Abrera CC) y en máster 60 Antonio Martín Cañizares (Bicicletas Km 0), Juan Moreno (Etipon Bike) y Jerónimo Cayuela (Costabike). En femenino, las mejores en élite fueron Cecile Riboleau (Bicicletas Km 0) e Ylenia García (Ciclos N’Ruta); en máster 30 Belén García Aroca (Ciclos N’Ruta) y en máster 40 Mª Nieves Cantos (Sabika). La general final ha quedado liderada por Francisco Torrella (GSport Alma Wagen), con un tiempo global de 6 horas, 10 minutos y 12 segundos, seguido de Aitor Escobar (GSport Alma Wagen), a 2 minutos y 30 segundos, y Sergio Núñez (GSport-T3SCC), a 5 minutos y 15 segundos. En femenino, victoria final para Cecile Riboleau (Bicicletas Km 0), con 5 horas, 33 minutos y 58 segundos, seguida de Ylenia García (Ciclos N’Ruta), a 14 segundos, y de Mª Nieves Cantos (Sabika). En el resto de categorías, los podios han quedado conformados por José Manuel Cayuela (Encacón SLU Construcciones), Jorge Martín Montenegro (Retelec Cycling Galicia) y Javier Montaner (Hemon Cycling Team) en élite; Aitor Esteban (GSport Alma Wagen), Sergio Núñez (GSport-T3SCC) y José Luis Pasadas (Chaves-Kinetic Team) en máster 30; José Ramón Borja (Esetec-Salazones R. Fuentes), Daniel Castro (Ulevel-Safirfruits) y Manuel del Pino (Peña Ciclista La Cañá) en sub-23; Francisco Torrella (GSport Alma Wagen), Rubén Ribes (Granja Rinya-GSport) y Vicente López Izquierdo (Ecomoción Cars) en máster 40; Eduard Vergés (Abrera CC), David Romero (Nevada Bike) y Francisco Ramos (Els Culets Vermells) en máster 50 y Antonio Martín Cañizares (Bicicletas Km 0), Juan Moreno (Etipon Bike) y Jerónimo Cayuela (Costabike) en máster 60, además de Belén García Aroca (Ciclos N’Ruta) en máster 30 femenino y Mª Nieves Cantos (Sabika) en máster 40 femenino. La general de la montaña ha sido también para Francisco Torrella (GSport Alma Wagen), por delante de Aitor Escobar (GSport Alma Wagen) y Juan José Meca (Oxygenbike Team). Las metas volantes se las ha adjudicado Vicente Azorín (GSport Alma Wagen), por delante de Aitor Escobar (GSport Alma Wagen) y Francisco Viñambres (Bicicletas Km 0). En femenino, Cecile Riboleau (Bicicletas Km 0), Ylenia García (Ciclos N’Ruta) y Mª Nieves Cantos (Sabika) han sido primera, segunda y tercera en ambas categorías. Por puntos, en masculino se ha impuesto Francisco Torrella (GSport Alma Wagen) ante Aitor Escobar (GSport Alma Wagen) y José Manuel Cayuela (Encacón SLU Construcciones), y en femenino Cecile Riboleau (Bicicletas Km 0) ante Ylenia García (Ciclos N’Ruta) y Belén García Aroca (Ciclos N’Ruta). José Ramón Borja (Esetec-Salazones R. Fuentes) ha sido el mejor joven, por delante de Daniel Castro (Ulevel-Safirfruits) y Manuel del Pino (Peña Ciclista La Cañá). La VI Vuelta a Almería ha esatdo organizada por Total Sport Mediterranean, con los ayuntamientos de Almería, Albox, Huércal de Almería y Huércal-Overa y la Diputación Provincial de Almería como instituciones patrocinadoras. Logística Codecar ha sido el patrocinador principal, GSport colaborador principal y el vehículo oficial Grupo Vera Import. Urci Hormigones ha patrocinado el Gran Premio de la Montaña, Electrohidráulica SP el Gran Premio de las Metas Volantes y Almesu el Gran Premio Joven. Además, han colaborado los ayuntamientos de Viator, Pechina, Rioja, Benizalón, Benitagla, Alcudia de Monteagud, Albanchez, Cantoria y Zurgena, con la colaboración de Grupo Renta Todo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

