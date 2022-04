Opinión II Plan Municipal de Discapacidad Paola Laynez Más artículos de este autor Por domingo 03 de abril de 2022 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Ayuntamiento de Almería llevamos años trabajando por la inclusión de todos, independientemente de cuales sean las capacidades de cada uno, en la realidad social de la ciudad. Queremos convertirnos en una ciudad cien por cien inclusiva y accesible también para quienes tienen una discapacidad física, psíquica, sensorial o mixta. El trabajo es complejo y, sobre todo, transversal, lo que implica y condiciona todas y cada una de las áreas municipales. Eso lo tienen claro las más de cuarenta asociaciones de personas con capacidades diferentes que integran el Consejo Local de la Discapacidad y todas y cada una de las personas que han intervenido, a través de 158 acciones participativas, en la elaboración del II Plan Municipal de Discapacidad. Un programa ambicioso, que incluye medio centenar de acciones y propuestas de trabajo articuladas en diez líneas estratégicas basadas en los principios de planificación participativa, compromiso con la accesibilidad, enfoque de la gestión basada en las personas y transversalidad en las políticas. Este Plan, ya en marcha, no sólo viene a mejorar la calidad de vida de todos los almerienses, sean cuales sean sus capacidades, sino que, además, va a ser revisado, evaluado y sometido a la mejora continua por parte de las asociaciones a las que, por otra parte, va dirigido. Así se lo he hecho saber a los integrantes del Consejo Local de la Discapacidad y así lo vamos a realizar a lo largo de los próximos cuatro años, que son los de vigencia de este programa de actuación. Las líneas de trabajo, que van desde la mejora de la accesibilidad a la lectura fácil de cualquier evento programado por el Ayuntamiento, además de por ampliar la cuota de plazas públicas en la administración local para personas con discapacidad por encima de lo que exige la ley, entre otras cuestiones, han sido diseñadas, en parte, por quienes integran los diferentes colectivos de personas con discapacidad que son, por otro lado, quienes mejor saben qué hace falta en la ciudad para mejorar su calidad de vida. Sin ellas, el Ayuntamiento no podría hacer mucho de lo que hace. Este Plan es de ellas y para ellas y así lo hemos entendido en el Área de Familia que, alentados por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, trabajamos todos los días en favor de una ciudad inclusiva. Porque todos tienen derecho a tener las mismas oportunidades. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 22 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)