¿Fue ésto lo que rompió el pacto de Gobierno PP-Vox en El Ejido?

viernes 05 de marzo de 2021 , 12:43h

La salida precipitada de Vox del equipo de Gobierno de El Ejido presidido por Francisco Góngora (PP) tiene aún interrogantes, más allá de las justificaciones expresadas por el portavoz del grupo de ultraderecha, Juan José Bonilla, y podría tener que ver con un informe jurídico que ha revelado el PSOE en relación al sorteo de un coche por el área de Comercio.

El PSOE de El Ejido califica de “nefasta” la gestión de Vox al frente de Comercio tras conocer el informe jurídico municipal sobre el polémico sorteo del coche. Precisamente esta gestión fue el "escándalo" previo a la ruptura, y una acción que desde el PP no vieron del todo clara, y que ahora deja en evidencia este informe difundido por los socialistas.

Bonilla habló de que se les ninguneaba en las redes sociales por parte del PP, mientras que Góngora aseguró que el portavoz ultra le dijo que abandonaba el gobierno por decisiones que venían de "arriba".



Para la portavoz socialista, Maribel Carrión, “es un ejemplo más de la inexperiencia y la poca seriedad que este partido ha demostrado a nuestro municipio, más preocupado siempre por hacer populismo que por trabajar con rigor”, y pide al alcalde “más contundencia que la que ha tenido hasta hoy” ya que debe iniciar ahora un procedimiento de declaración de lesividad



Desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido no dan crédito al cúmulo de irregularidades detectadas en el informe jurídico municipal, sobre el polémico sorteo del coche realizado bajo la campaña del área de Comercio ‘Navidad sobre ruedas’, celebrado durante la pasada Navidad. Y es que, como se recoge en el documento elaborado por el secretario y técnicos municipales, se detectan hasta ocho irregularidades en cuanto a la tramitación del expediente y, sobre todo, lo que consideran más grave aún desde el Grupo Socialista, que el expediente tramitado por la por entonces concejala responsable, del Grupo Vox, ni siquiera estaba completo.



En este sentido, la portavoz del Grupo Socialista en El Ejido, Maribel Carrión, califica de “nefasta” la gestión de Vox al frente del área de Comercio del Ayuntamiento ejidense y además considera que este informe evidencia “un ejemplo más de la inexperiencia y la poca seriedad que este partido ha demostrado hacia nuestro municipio y nuestros vecinos”. Como asevera Carrión, el Grupo Vox “siempre ha estado más preocupado por hacer populismo que por trabajar con el rigor que deberían haber demostrado todos sus concejales como responsables del Gobierno local”.



No obstante, desde el PSOE de El Ejido también piden explicaciones al alcalde del PP al que reclaman ahora que actúe con mayor “contundencia que la que ha tenido hasta hoy” respecto a este asunto, puesto que, como aclara la concejala y portavoz socialista, “el Ayuntamiento debe iniciar ahora un procedimiento de declaración de lesividad”. En suma, este asunto no solo afecta al propio Consistorio ejidense sino que además hay que recordar que “ya hay una beneficiaria que resultó agraciada en el sorteo, y a la que se le hizo entrega del coche a sabiendas de que el procedimiento no se había hecho conforme a las bases establecidas”, recalca Carrión. De hecho, el informe jurídico municipal desvela ahora que no fue solo una urna la que se quedó fuera del sorteo “sino que fueron dos”, lamenta la portavoz del PSOE de El Ejido.





Una campaña inefectiva

De otra parte, desde el Grupo Socialista en El Ejido lamentan a su vez que el Gobierno local no tuviese en cuenta las propuestas planteadas por los socialistas para incentivar el comercio local, y que sin embargo, sí que han demostrado tener un gran efecto positivo en otras ciudades del país. “Propusimos poner en marcha una campaña de descuentos cruzados entre comercios porque entendíamos que la campaña propuesta por Vox era una campaña inefectiva, como se ha demostrado, y que no producía un beneficio general como sí lo hubiese hecho la de potenciar el consumo y las compras con descuentos entre diferentes comercios”, argumenta Carrión.Con todo, desde el PSOE de El Ejido recuerdan que el pasado mes de enero, tras conocer las primeras irregularidades cometidas en torno al polémico sorteo hicieron pública su preocupación y pidieron el cese de esta concejala. “Luego fue Vox quien abandonó el Gobierno local pero consideramos que las consecuencias de la mala gestión de esta concejala al frente de su área no deben quedar impunes”, concluye.