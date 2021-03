‘Galería de espejos. 21 miradas andaluzas’ en el CAF

lunes 08 de marzo de 2021

La muestra, comisariada por Juan Manuel Bonet, se podrá visitar hasta el 6 de junio en el centro dependiente de la Consejería de Cultura





El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ha presentado el programa de actividades de 2021, que cuenta con doce exposiciones y siete actividades paralelas, entre las que se encuentran la exposición ‘Galería de espejos. 21 miradas andaluzas’, inaugurada hoy por la secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histrórico, Mar Sánchez Estrella, junto a la gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), Almudena Bocanegra.



La muestra colectiva ‘Galería de espejos. 21 miradas andaluzas’, comisariada por el crítico de arte y literatura Juan Manuel Bonet, es un homenaje al libro homónimo del poeta sevillano Rafael Lasso de la Vega. Un viaje personal por el presente de la fotografía andaluza a través de veintiún nombres: Fran Bascuñana, Laura Brinkmann, María Clauss, Manolo Espaliú, Héctor Garrido, Lola Guerrera, José Guerrero, Claudia Ihrek, Juan del Junco, Caminio Laguillo, Aitor Lara, Pablo López, Mar Martín, José María Mellado, Antonia Moreno, José Muñoz, Manuel Muñoz Morales, Erika Pardo Skoug, Virginia Rota, Elo Vázquez y Pablo Castilla.



Los ejes de la exposición son los espejos, la memoria, el paisaje, el diario íntimo… en definitiva, un ‘estado de la cuestión fotográfica andaluza’, un conjunto de gran riqueza, calidad y diversidad que podrá visitarse hasta el 6 de junio.



Esta iniciativa, de producción propia y con carácter itinerante, viene acompañada de un catálogo y de diversas actividades que la complementan, como la exposición bibliográfica sobre fotografía andaluza que tendrá lugar entre los meses de abril y junio donde destacan una treintena de nombres que configura un amplio panorama del presente, pasado y futuro de la fotografía en Andalucía: desde Luis Masson, uno de los principales precursores de la fotografía en España establecido en Sevilla, pasando por algunos de los más destacados como Carlos Pérez Siquier, Premio Nacional de fotografía en 2003; Atín Aya; Ilan Wolfe, fotógrafo israelí afincado en Almería que utiliza la técnica estenopeica; los fotoperiodistas Pablo Juliá, fotógrafo de la transición, y Gervasio Sánchez que fotografió la guerra de los Balcanes o el gaditano Emilio Morenatti; hasta los más contemporáneos como Tiago da Cruz, Héctor Garrido, Rocío Verdejo o Camino Laguillo.



La programación del Centro Andaluz de la Fotografía para 2021 continúa con las muestras ‘Hollywood Icons: Photographs from the John Kobal Foundation’, que se podrá ver de junio a septiembre y cuenta con instantáneas de grandes artistas durante la Edad de Oro del cine en Hollywood como Nelson Evans o Clarence Sinclair; ‘Picasso visto por Otero’, en colaboración con el Museo Picasso Málaga y que estará de septiembre a diciembre, al igual que ‘Almería’ de Marina del Mar, retrospectiva de esta fotoperiodista que durante 30 años ha registrado las transformaciones sociales de la ciudad. Finalmente, de diciembre a marzo, se expondrá la muestra dedicada a la fotografía en América en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).



El CAF también albergará dos proyectos en colaboración con otras instituciones como ‘Retratos del flamenco’, del fotógrafo Paco Sánchez y que cuenta con la participación del Instituto Andaluz de Flamenco donde podrán verse retratos de grandes figuras del cante, el baile o la guitarra flamenca desde el mes de marzo y has mayo; y ‘Closer’, de José María Mellado, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba. Durante los meses de abril y mayo se podrá ver esta arriesgada interpretación de la fotografía de paisaje, ahondando en su perfil más íntimo y cercano. Sus mejores imágenes están recogidas en el libro, del mismo nombre.



En cuanto a las actividades paralelas, en marzo se presentará la publicación de ‘Andaluzas tras la cámara’, que muestra a fotógrafas que trabajaron en Andalucía desde 1839 y 1939. También tendrá lugar la exposición bibliográfica ‘Historia de la fotografía en femenino’, dedicada a las mujeres fotógrafas que desarrollaron su labor a lo largo de la historia, a partir de los fondos bibliográficos del CAF.



Entre los meses de marzo y junio se desarrollarán lecturas de fotolibros, en los que profesionales de la fotografía y de otras disciplinas tratarán de narrar su experiencia con los fotolibros que forman parte de los fondos bibliográficos del CAF; y de marzo a diciembre tendrá lugar el ciclo ‘Primer Plano’, películas y documentales sobre fotografía, una iniciativa conjunta de la Filmoteca de Andalucía y el Centro Andaluz de la Fotografía, organizado por la AAIICC y en colaboración con el Museo de Almería.



Además, desde abril, se pondrá en marcha ‘Photopoesía’, un proyecto que busca unir literatura y fotografía en una sola narrativa y mostrar cómo las palabras inspiran la imagen y la imagen crea nuevos y sorprendentes caminos para la poesía. Se trata de un programa organizado por el Centro Andaluz de las Letras.



En el mes de junio se celebrarán las jornadas de trabajo ‘Mediación artística en el ámbito de la Fotografía’ con el fin de poner en funcionamiento un programa educativo y de mediación acorde con la idiosincrasia del CAF y las necesidades de los centros educativos, con la colaboración de la Consejería de Educación y Deportes y la Universidad de Almería. En el mes de julio se desarrollará el ciclo de cine ‘Iconos de Hollywood’ que recoge ocho de esas películas en cuyos rodajes se tomaron las fotografías de la exposición del CAF.



El programa para 2021 lo completa la convocatoria “Intervención escalera de acceso a la primera planta del Centro Andaluz de la Fotografía”, que persigue estimular el desarrollo de la creación fotográfica, y crear un itinerario que enlace distintos espacios expositivos y creaciones fotográficas, así como permitir la investigación de nuevas técnicas y conceptos de vanguardia. Los proyectos deberán ser originales e inéditos, no seleccionados ni premiados en ningún otro certamen o concurso. La dotación para la intervención seleccionada será de 3.500 euros y permanecerá expuesta por un período de seis meses.