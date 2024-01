Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Galleguismo político andaluz Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 16 de enero de 2024 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ¿De derechas o de izquierdas? ¿Cómo es Andalucía hoy en día, tras los años de gobierno del Partido Popular solo o en compañía de otros, y con el poso que dejó el PSOE, solo o en compañía de otros? Vamos a sumergirnos en los intrincados entresijos de la última encuesta de CENTRA (Barómetro de diciembre), esa entidad tan de confianza que nos proporciona datos jugosos sobre los andaluces y sus preferencias políticas. Cuando se trata de política, a muchos nos invade un escalofrío y una urgencia inmediata por huir hacia territorios menos embrollados. Pero no teman, porque abordaremos este tema con la seriedad justa y necesaria, o no... depende. ¿Izquierda o derecha? ¿O un poquito de ambas? La pregunta de siempre, ¿verdad? La encuesta nos pide a los andaluces que nos ubiquemos en una escala del 1 al 10, donde 1 representa la "Extrema izquierda" y 10 la "Extrema derecha". ¡Y vaya sorpresas nos ha traído! Según los resultados, los andaluces se están tomando en serio eso de estar en el "centro", pero en el mismísimo centro del centro. Así, la mayoría -un tercio- se inclina hacia la mitad de la escala, con un 29,8% plantando bandera en el neutro 5, dejando a prácticamente otro tercio a la izquierda y otro tanto a la derecha. Pero lo más divertido es que solo un 1,6% se aventura en la extrema derecha y un 3,3% se anima con la extrema izquierda. Un dato más es que igual en la extrema izquierda hay el dobre que en la extrema derecha, también en el punto 4, que se correspondería en el otro lado con el 6, encontramos casi un 15% frente a 8,5%, por lo que hay más de centro-centro-izquierda que de centro-centro-derecha. La media de la escala se sitúa en un cómodo 5,00. Parece que la mayoría no quiere comprometerse demasiado, prefiriendo la tierra de nadie, donde ni hace demasiado calor ni demasiado frío. Un 5.00 tan equilibrado como un plato bien servido de gazpacho. ¿Y qué decir de ese 3,6% que prefiere no contestar? Eso si que es equilibrio ¿Acaso se encuentran en algún limbo político, en una dimensión donde la izquierda y la derecha son solo conceptos efímeros? O quizás son los sabios que han entendido que, en política, a veces es mejor guardar silencio y simplemente observar. En definitiva, la encuesta de CENTRA nos deja con una conclusión clara: los andaluces prefieren el término medio, una especie de indefinición tan propia de los gallegos, quizá sea porque Albert Núñez Feijóo preside el PP, que es el partido más votado en Andalucía. O tal vez no. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1263 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes