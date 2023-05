Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Garantía “total” en la continuidad de la plantilla del nuevo contrato de limpieza municipal viernes 19 de mayo de 2023 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así lo ha trasladado la portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, en la reunión mantenida con representantes del Comité de Empresa de la actual concesionaria, FCC Medioambiente La segunda teniente de alcalde y portavoz municipal del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, junto a la concejala de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, han mantenido una reunión con la mayoría de la parte sindical representada en el Comité de Empresa de la concesionaria encargada de la prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales, colegios públicos y centros deportivos municipales, FCC Medioambiente S.A., a quienes se ha informado del proceso actual de licitación del nuevo contrato de este servicio, así como de las grandes líneas del nuevo pliego de condiciones que rige esta contratación. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza de dependencias municipales, colegios públicos y centros deportivos municipales “están totalmente garantizados” en el nuevo contrato, también en los pliegos “tanto en lo que se refiere a la subrogación de todos los trabajadores, en las mismas condiciones y derechos que ahora mismo tienen, como a la eficiencia en la prestación del servicio”, ha explicado a los representantes sindicales la portavoz municipal. Con este encuentro desde el Gobierno local se ha querido transmitir al conjunto de los empleados de la actual concesionaria que su continuidad está garantizada toda vez que la legislación actual y el convenio sectorial obliga a la subrogación del personal y al respeto del conjunto de condiciones laborales, además de recogerse dicha cuestión en los pliegos de la nueva concesión. La portavoz municipal ha remarcado igualmente la disposición de la actual alcaldesa, María del Mar Vázquez, para atender las inquietudes de la plantilla ante el proceso que ha iniciado el Consistorio. Con un presupuesto que asciende a 17.608.985,96 euros y con una duración de dos años, el nuevo contrato, desglosado en tres lotes, se encuentra actualmente en fase de licitación. Con este nuevo contrato el Ayuntamiento pretende cubrir las necesidades, en la prestación de del servicio de limpieza, de un total de 151, entre los que se encuentran colegios, centros deportivos, mercados y dependencias municipales, entre otros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

