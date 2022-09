Capital Gastroart vuelve al Paseo de Almería con 65 expositores jueves 01 de septiembre de 2022 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras los meses de verano, regresa esta propuesta que tiene lugar cada primer sábado de mes en horario de 10:00 a 15:00 horas El mercado Gastroart regresa este sábado 3 de septiembre al Paseo de Almería tras no celebrarse en julio y agosto debido a las vacaciones estivales. Esta cita, recordemos, está englobada dentro del Plan de Dinamización Turística y Comercial puesto en marcha por el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería. La actividad se celebra cada primer sábado de mes en el centro neurálgico de la ciudad. En concreto, la cita de este sábado comenzará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 15:00 horas. Habrá instalados unos 70 puestos a lo largo del carril saludable del Paseo de Almería. Este evento reúne a creadores de distintos ámbitos, los cuales exponen sus distintas producciones, las cuales van desde pinturas y obras de arte hasta alimentación. Además, para amenizar esta actividad se realizan distintas charlas y exposiciones de los participantes en la misma, los cuales explican las técnicas, el origen y los ingredientes de sus productos. Unos productos que pueden ser degustados por parte del público con distintas catas a lo largo de la mañana a través de las demostraciones culinarias que se realizan en directo. El objetivo de este mercado, que aúna arte, cultura, artesanía y gastronomía, es que los viandantes puedan conocer al detalle la esencia y los procesos que se esconden tras el producto final. Otra finalidad fundamental es concienciar al público acerca de la importancia del trabajo artesanal y concienciar a la ciudadanía sobre la relevancia de tener un consumo responsable. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

