Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Fallece en Vícar un trabajador arrollado por el camión que estaba descargando martes 06 de junio de 2023 , 14:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un trabajador, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha muerto este martes tras ser arrollado por el camión que descargaba en Vícar (Almería). El accidente laboral se ha producido en un diseminado ubicado en un paraje conocido como Piedra Roda, en la rotonda de los Bailarines, sobre las 8,25 horas, cuando los servicios sanitarios han alertado al centro de coordinación de emergencia del siniestro. Según fuentes del Consorcio de Bomberos del Poniente, quienes han tenido que intervenir para liberar a la víctima atrapada bajo las ruedas traseras del vehículo, el suceso se ha podido producir al no tener el freno de mano echado mientras el operario realizaba labores de descarga. En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, Bomberos y Guardia Civil. El 112 ha alertado, asimismo, del accidente mortal a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.