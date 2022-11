Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Gipsy Team presenta su nueva plataforma en español Escucha la noticia En esta oportunidad te presentamos todo lo que tiene para ofrecerte el nuevo sitio en español de Gipsy Team, la prestigiosa plataforma europea de poker



Miles de jugadores y aficionados al poker ingresan diariamente a la plataforma de Gipsy Team buscando un contenido claro y específico, con el cual reforzar su conocimiento del juego. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar todo lo que tiene para ofrecer la versión en español de esta reconocida plataforma europea, vigente desde 2009. Dentro de su oferta encontramos una gran variedad de contenido y artículos dedicados al poker, además de reseñas sobre las principales salas de poker online disponibles que pueden resultar de mucha ayuda si estás comenzando tu recorrido por las mesas de las salas online. Los primeros interrogantes que se nos plantean cuando recién estamos empezando a jugar poker online son difíciles de contestar en un principio: en qué salas jugar, dónde depositar nuestro dinero y cómo hacerlo. Debemos recordar lo valioso de nuestro tiempo y, sobre todo, del tiempo que dedicamos a formarnos como jugadores de poker en el formato o soporte que sea. Es por esto qué mejorar las decisiones que podamos llegar a tomar puede ser determinante en nuestra carrera, y GipsyTeam llega para ayudarnos con este tipo de decisiones. La plataforma ofrece, además, el programa GT +, orientado a jugadores profesionales, con promociones en las principales salas de juego como PokerStars o Bet365. Este programa incluye el soporte las 24hs en las principales salas de poker online disponibles en la web para que puedas resolver cualquier duda al instante. Si, en cambio, te encuentras dando tus primeros pasos en el poker, los artículos dedicados a las reglas constitutivas del juego, las puntuaciones de poker o las estrategias básicas pueden resultar de gran ayuda. En materia de contenido educativo, es sabido que los jugadores con un cierto recorrido por torneos y mesas cash están habituados a manejar un glosario de expresiones y términos que se refieren a momentos puntuales de una ronda o partida de poker. Si no estás familiarizado con términos como cooler, bad beat o no sabes lo que es lead en poker, un recorrido por el contenido que ofrece la nueva plataforma de GipsyTeam puede despejarte muchas dudas. El espíritu del sitio siempre ha sido acompañar la carrera de los jugadores de poker en su dificultoso camino hacia el éxito y el profesionalismo. Y dado que no existen muchos sitios dedicados específicamente al poker en el que puedas encontrar en un mismo lugar el contenido educativo y los artículos escritos por profesionales que GipsyTeam ofrece, su nueva plataforma se instala como uno de los tesoros disponibles online. Como mencionamos anteriormente, en GipsyTeam podrás encontrar artículos dedicados a las puntuaciones de poker, la jerarquía entre los naipes y jugadas ganadoras, así como también entrevistas a los mejores jugadores de poker del mundo. A su vez, si tu objetivo es mejorar tu juego u optimizar tu práctica para conseguir mejores resultados o ganancias mediante los software de análisis disponibles en el mercado, pues en la nueva plataforma de Gipsy Team tienes todo lo que necesitas saber sobre ellos y cómo manipularlos. Como mencionamos anteriormente no hay tema que escape al contenido que la plataforma ofrece: reglas, estrategias y puntuaciones de poker, jugadas ganadoras, salas, noticias y mucho más… ¡Descubre Gipsy Team ES!



